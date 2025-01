Homem é atropelado por carreta em Jacobina na saída para Salvador

Ainda mão há informações sobre o estado da vítima - Foto: Reprodução

Um homem sofreu um atropelamento na Rua Landulfo Alves, altura do ponto de ônibus do Santo Antônio, no Bairro da Grotinha, em Jacobina. A vítima ainda não identificada ficou ferida. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 8. A informação do blog Célio Notícias.

De acordo com informações de moradores locais, o homem que morava no bairro apresentava sinais de embriaguez e foi atropelado na tentativa de cruzar a pista quando foi atingido por uma carreta, e sofreu ferimentos e sangramento na cabeça.

"Ele estava bêbado, atravessou a pista, mas, não morreu não. Só rachou a cabeça, saiu andando aqui. Pegou 30 pontos, foi para o hospital, mas está bem", disse um cidadão.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.