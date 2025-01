Mulher é suspeita de matar companheiro após homem negar sexo

Caso é investigado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação PCRS

Uma mulher de 24 anos foi presa na madrugada desta terça-feira, 8, suspeita de esfaquear e matar o companheiro em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido após uma discussão iniciada quando o homem, Tiago Santos da Silva, de 31 anos, recusou manter relações sexuais com ela.

O caso aconteceu por volta das 5h, na residência do casal, localizada na Rua Amazonas, no bairro Mathias Velho. De acordo com o jornal Extra, Tiago foi atingido por um golpe no coração. Após o ataque, a mulher ligou para o pai da vítima e confessado o crime. O corpo foi encontrado no local.

Leia também:

>> Família de jovem baleada por PRF pede pensão provisória à Justiça

>> Mulher é morta a facadas por ex-marido e irmão da vítima mata cunhado

>> Conheça a história Praia dos Carneiros, uma das mais bonitas do Brasil

Conforme a Polícia Civil, o casal mantinha uma relação há cerca de cinco anos, marcada por conflitos frequentes e reconciliações. A suspeita, que é usuária de drogas e trabalha como garota de programa, relatou em depoimento que agiu em legítima defesa. Ela afirmou que teria sido agredida por Tiago antes de conseguir desarmá-lo e golpeá-lo no peito.

Entretanto, os investigadores apuraram um histórico de comportamento violento por parte da mulher. Nos últimos dois anos, ela se envolveu em pelo menos dois episódios semelhantes. Em novembro de 2023, teria ameaçado um ex-companheiro com uma faca. Outro caso semelhante também foi registrado no mesmo período.

A suspeita está presa e será submetida a novas audiências, enquanto as autoridades seguem investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.