Motorista morre carbonizado após caminhão tombar na BA-026

Um caminhão tombou na BA-026, entre Maracás e Planaltino, no sudoeste da Bahia e motorista morreu após o veículo pegar fogo. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (17).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista foi identificado como Natal Rubens Borges da Silva, de 48 anos. Ele teria perdido o controle do caminhão em uma curva, que estava carregado de cimento e se espalhou pela via.

A rodovia ficou parcialmente interditada até que as equipes tomassem todas as providências para que os motoristas possam trafegar em segurança.