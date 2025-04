Idoso com mais de 80 filhos é preso em cidade do interior baiano

Idoso segue detido à disposição da Justiça - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um idoso, de 61 anos, que era foragido da Justiça de Sergipe, foi preso nesta quarta-feira, 16, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto por lesão corporal e uso de documentos falsos, crimes praticados na cidade vizinha.

Pai de 86 filhos, ele também responde a um processo de pensão alimentícia de um dos 57 herdeiros registrados. Os filhos são frutos de seus relacionamentos com mais de 60 mulheres. Atualmente, ele convive uma companheira.

O senhor, que não teve o nome revelado, foi detido por policiais miliatres da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana), na Avenida Padre José de Anchieta, centro da cidade, após ser flagrado pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP/ BA), Rua Olímpio Vital, também na área central. O alerta foi emitido por agentes do Centro Integrado de Comunicação (Cicom).

Conduzido ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, ele segue à disposição da Justiça. Não foi informado se o idoso será transferido para Sergipe ou ficará custodiado no sistema prisional da Bahia.