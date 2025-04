Policiais flagram ligação clandestina de energia em fábrica na Bahia

Fábrica desviou cerca de 50 mil quilowatts/hora de energia - Foto: Divulgação Neoenergia Coelba

Durante uma ação conjunta, policias civis e militares de Canavieiras e agentes da Neoenergia Coelba flagraram, nesta quarta-feira, 16, uma ligação clandestina de energia em uma fábrica de gelo localizada em Canavieiras, cidade que fica na região sul da Bahia. Segundo estimativa da concessionária, com a fraude, a empresa desviou cerca de 50 mil quilowatts/hora de energia, quantidade suficiente para abastecer mil casas, por um período de 15 dias.

Nas investigações, foi constatado que o equipamento de medição havia sido alterado para não marcar a quantidade real de consumo da fábrica. No momento da ação, o dono da fábrica não estava no local, no entanto, será a Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial para que ele responda pelo crime.

“Identificamos a fraude por meio das análises sistêmicas que realizamos, onde observamos uma queda brusca no consumo de energia do cliente. Este acompanhamento de consumo é uma prática nossa e aumenta a assertividade nas nossas operações em campo. Então, se algum cliente estiver fraudando energia, nós iremos saber e as devidas medidas serão tomadas”, explicou Madson Melo, gerente da Receita da Neoenergia Coelba.

Crime e denúncia

A Neoenergia Coelba reforça que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A pena para quem for pego desciando energia pode variar de pagamento de multa e reclusão de até 8 anos. Além de ilegal, a prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia das regiões, podendo ocasionar interrupções nas localidades.

A população pode fazer denúncia de forma anônima através do telefone 116 ou no site da Neoenergia Coelba (www.neoenergia.com/bahia).