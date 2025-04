De peixe à chocolate: como harmonizar cerveja com receitas da Páscoa

PORTAL A TARDE reuniu dicas de harmonização de cervejas com pratos típicos da Páscoa. - Foto: Divulgção Agência LK

O vinho tem uma simbologia religiosa na Semana Santa, tornando a bebida bastante consumida nessa época, mas há quem não abre mão de uma cervejinha gelada. Pensando nisso, o PORTAL A TARDE reuniu dicas de harmonização de cervejas com pratos típicos da Páscoa.

De pescados à chocolate, é possível explorar combinações equilibradas entre os vários estilos de rótulos e pratos típicos da ocasião, que podem transformar a experiência à mesa e realçar ainda mais os sabores.

Para ajudar na escolha, a sommelier de cervejas do Grupo Petrópolis, Ana Paula Nicolino, traz dicas para transformar o almoço de Páscoa em uma verdadeira experiência sensorial.

"Cada cerveja tem suas características únicas, como teor alcoólico, intensidade, dulçor e carbonatação, que pode complementar ou contrastar com os sabores dos pratos. A chave para uma boa harmonização é o equilíbrio para que um não se sobreponha ao outro", explica a especialista.

Bacalhau e outros peixes

O bacalhau, estrela do almoço de Páscoa, é um prato tradicional da culinária portuguesa, porém, bastante consumido no Brasil durante a sazonalidade. Para equilibrar seu sabor intenso e salgado, a sugestão é a cerveja Black Princess Miss Blonde, uma Blonde Ale que traz leveza e notas maltadas suaves.

Já aqueles que preferem outros tipos de pescados, como salmão, tilápia, merluza, linguado ou robalo, a melhor indicação são as cervejas de trigo, como Petra Weiss e Black Princess Doctor Weiss, que apresentam um corpo médio, acidez equilibrada e notas frutadas que realçam a delicadeza dos peixes.

Cordeiro

Embora menos tradicional, o cordeiro é um prato típico de muitas mesas no período, especialmente em regiões do Brasil com forte tradição de consumo de carnes assadas. Com sabor marcante, gordura bem distribuída e um toque levemente adocicado, a indicação de cerveja para acompanhar o prato é a Black Princess Let’s Hop, uma autêntica IPA, com amargor e aromas cítricos que contrastam com a suculência da carne, proporcionando equilíbrio ao paladar.

Arroz de Páscoa

Um acompanhamento versátil e que complementa perfeitamente o tradicional bacalhau, peixes e frutos do mar na ceia pascal. O prato pode ser preparado com ingredientes que trazem sofisticação e sabor, como castanhas, amêndoas, vegetais e uvas-passas. Para harmonizar, a cerveja deve ser mais suave, como a Black Princess Gold, American Lager Puro Malte Premium. “Para não sobrecarregar o prato, é importante observar os complementos do prato para decidir qual rótulo vai acompanhar a refeição, quais os grãos utilizados, molhos e vegetais presentes no arroz”, complementa a sommelier.

Massas

Para quem prefere massas para o almoço de Páscoa, elas podem ser preparadas com molhos leves e sofisticados, como pesto ou manteiga de ervas. Nesses casos, a Black Princess Miss Blonde (Blonde Ale), que tem equilíbrio entre dulçor e amargor, é uma excelente opção de harmonização. Já para molhos mais elaborados, como à base de tomate ou queijos, a Black Princess Let’s Hop (IPA) traz um toque cítrico e a Black Princess Back to the Red com presença marcante de malte e amargor na medida contrastam com a acidez do molho e a gordura presente nos queijos.

Harmonizar com chocolates e cervejas

- Colorado Appia + Trufa ao Leite Paçoca 30g: une o perfil leve e ligeiramente adocicado da cerveja com o sabor marcante e a cremosidade da paçoca, criando uma combinação interessante e saborosa.

- Hoegaarden + Trufa Torta de Limão 30g: aqui, a cerveja do estilo Witbier, refrescante e levemente cítrica, combina com a acidez e o frescor do limão, resultando em uma harmonia leve.

- Colorado Demoiselle + Trufa de Chocolate ao Leite e Branco Mezzo 30g: o sabor maltado, com notas de café, e o corpo robusto da cerveja complementam a mistura de chocolate ao leite e branco, remetendo a um cappuccino cremoso.