Motoristas da Bahia poderão mudar de categoria da CNH de graça

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O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) abrirão, no próximo sábado, 4, as inscrições para o programa Mais Motoristas, que oferece gratuitamente a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A iniciativa custeia todas as taxas e serviços necessários para a habilitação nas categorias C, D e E.

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Na Bahia, as vagas estão distribuídas entre as unidades de Salvador, Feira de Santana, Simões Filho, Vitória da Conquista e Alagoinha

Quem pode participar

Para concorrer a uma das vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter, no mínimo, 19 anos completos na data da inscrição;

Saber ler e escrever;

Possuir CPF;

Ter CNH válida e apta para a mudança de categoria, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);

Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses;

Não estar com o direito de dirigir suspenso;

Não possuir pendências financeiras relacionadas à desistência injustificada em programas semelhantes.

Também poderão participar candidatos que:

Possuam CNH em categoria compatível para mudança às categorias C, D ou E;

Já tenham iniciado anteriormente um processo de mudança de categoria;

Tenham tido um processo de mudança cancelado ou encerrado;

Sejam pessoas com deficiência aptas à condução de veículos das categorias C, D ou E, podendo solicitar atendimento diferenciado.

Como fazer a inscrição

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no site do programa.

O prazo para o público em geral começa às 8h do sábado, 4, e segue até as 23h59 do dia 14 de julho de 2026.

Já os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão realizar a inscrição antecipadamente até sexta-feira (3).

Critérios de prioridade

Os candidatos serão classificados conforme a seguinte ordem de prioridade:

Mulheres inscritas no CadÚnico; Pessoas inscritas no CadÚnico; Mulheres não inscritas no CadÚnico; Público em geral.

O programa Mais Motoristas busca ampliar a qualificação profissional de condutores e facilitar o acesso ao mercado de trabalho no setor de transporte, eliminando os custos da mudança de categoria da CNH para os participantes selecionados.