BAHIA
Motoristas da Bahia poderão mudar de categoria da CNH de graça
SEST SENAT abrirá vagas para o programa Mais Motoristas
O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) abrirão, no próximo sábado, 4, as inscrições para o programa Mais Motoristas, que oferece gratuitamente a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A iniciativa custeia todas as taxas e serviços necessários para a habilitação nas categorias C, D e E.
Na Bahia, as vagas estão distribuídas entre as unidades de Salvador, Feira de Santana, Simões Filho, Vitória da Conquista e Alagoinha
Quem pode participar
Para concorrer a uma das vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:
- Ter, no mínimo, 19 anos completos na data da inscrição;
- Saber ler e escrever;
- Possuir CPF;
- Ter CNH válida e apta para a mudança de categoria, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
- Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses;
- Não estar com o direito de dirigir suspenso;
- Não possuir pendências financeiras relacionadas à desistência injustificada em programas semelhantes.
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Também poderão participar candidatos que:
- Possuam CNH em categoria compatível para mudança às categorias C, D ou E;
- Já tenham iniciado anteriormente um processo de mudança de categoria;
- Tenham tido um processo de mudança cancelado ou encerrado;
- Sejam pessoas com deficiência aptas à condução de veículos das categorias C, D ou E, podendo solicitar atendimento diferenciado.
Como fazer a inscrição
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no site do programa.
O prazo para o público em geral começa às 8h do sábado, 4, e segue até as 23h59 do dia 14 de julho de 2026.
Já os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão realizar a inscrição antecipadamente até sexta-feira (3).
Critérios de prioridade
Os candidatos serão classificados conforme a seguinte ordem de prioridade:
- Mulheres inscritas no CadÚnico;
- Pessoas inscritas no CadÚnico;
- Mulheres não inscritas no CadÚnico;
- Público em geral.
O programa Mais Motoristas busca ampliar a qualificação profissional de condutores e facilitar o acesso ao mercado de trabalho no setor de transporte, eliminando os custos da mudança de categoria da CNH para os participantes selecionados.