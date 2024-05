Motoristas de ambulância são flagrados alcoolizados em serviço na BA | A TARDE

Dois homens que faziam o transporte de pacientes em uma ambulância no norte da Bahia foram flagrados 'completamente' embriagados em serviço. O caso aconteceu no sábado, 11, em Juazeiro. A dupla estava em um veículo da prefeitura de Campo Formoso e havia ido até a outra cidade para buscar um paciente.

O vídeo foi gravado por uma mulher, que ainda questiona o porquê deles irem embora naquele estado. Nas imagens, é possível ver um dos homens com dificuldade para entrar no carro. Mesmo com apelo para esperarem a chegada da polícia e realizar o teste de bafômetro, os homens vão embora.





A mulher chega a dizer que havia uma garrafa de cachaça dentro da ambulância, mas os homens dão partida no veículo e vão embora antes dela conseguir mostrar nas imagens.



Em nota, a Prefeitura Campo Formoso disse que "atitudes como esta não representam, de forma alguma, os valores da excelência com a qual a gestão tem cuidado e prezado pela saúde e vida dos campoformosenses".

A nota ainda salienta que a prefeitura providenciou um meio de transporte seguro para o paciente, além de ressaltar que tomará medidas, porém, sem detalhar quais seriam elas.

