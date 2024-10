Moura Dubeux traz a Mood para a Bahia e promete aquecer setor imobiliário

Projeção da área da piscina do Mood Costa Azul - Foto: Divulgação | Mood

Depois de Natal, Maceió, Fortaleza e Recife, a Mood desembarca em Salvador com projetos modernos e funcionais, a preços competitivos. A empresa foi lançada pela construtora Moura Dubeux para atingir uma nova cartela de clientes na Bahia, a chamada classe média.

O primeiro empreendimento em solo baiano é o Mood Costa Azul, localizado entre as ruas Monsenhor Gaspar Sadoc e Professor Isaias Alves de Almeida, em um terreno com mais de 5.400 m2, e apenas 170 metros da praia. O projeto contempla apartamentos com três quartos, com áreas de 100, 80 e 73m², todos com vista para o mar, além de apartamentos Garden.

A arquitetura do Mood Costa Azul leva a assinatura de Carlos Campelo, paisagismo de Takeda Design, e ambientação e fachada são de Maurício Arruda, do Escritório Todos Arquitetura. O empreendimento terá apartamentos com varandas amplas, piscina com borda infinita, academia com vista para o mar, quadra recreativa, playground infantil, brinquedoteca, coworking, salão de jogos, Mini Market, salões de festa, área gourmet, lavanderia, pet care e. pet place. Todas as áreas comuns são entregues equipadas e mobiliadas.

Eduarda Dubeux, diretora comercial e de marketing da Moura Dubeux, ressaltou que a Mood não é uma linha de produto, mas sim uma nova empresa que surge para atender uma demanda diferente.

Eduarda Doubex, diretora comercial e de marketing da Moura Doubex Foto: Mila Souza/Ag. A TARDE Data: 09/10/2024 | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

“A Mood não é uma linha de produto, é uma empresa nova, uma marca nova. Ela tem um posicionamento diferente da Moura Dubeux. Ela nasce da Moura Dubeux sim, mas é uma empresa com sua identidade própria, com cores próprias e uma comunicação própria”, pontuou.



“A Mood é uma empresa que nós criamos há dois anos, voltada para a classe média, com a tecnologia inovadora de construção, mas mantendo a qualidade e o charme da Moura Dubeux”, revelou Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.

Fernando Amorim, diretor regional da Moura Doubex Foto: Mila Souza/Ag. A TARDE Data: 09/10/2024 | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Fundador e atual presidente do conselho administrativo da Moura Dubeux, Gustavo Dubeux ressaltou a importância de ter uma marca voltada para o público de média renda, que segundo ele, é o maior mercado consumidor, depois do ‘Minha Casa, Minha Vida’.

“A Mood é uma empresa muito bem desenhada, uma empresa que vai atender ao maior mercado consumidor. Tem o ‘Minha Casa, Minha Vida’, mas muitas vezes você não tem condições. Tem a vontade, tem o desejo, mas não tem a capacidade financeira de adquirir. Já a classe média é um grande mercado, principalmente nessa faixa que vai de R$ 400 mil até R$ 1 milhão. Você pega uma renda de R$ 12 a R$ 15 mil, que realmente tem uma grande demanda”, contou Gustavo ao Portal A TARDE.

Gustavo Doubex, presidente do conselho administrativo da Moura Doubex | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O foco da Mood são famílias que buscam imóveis de qualidade, financiar uma parcela significativa, boa localização e preço ajustado com sua renda. O empreendimento do Costa Azul terá o Valor Geral de Vendas de aproximadamente R$ 200 milhões, e unidades a partir de R$ 630 mil.