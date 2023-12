MPBA abre inscrições para estagiários de pós-graduação em Direito | A TARDE

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) abriu nesta quarta-feira, 20, as inscrições para o cadastro reserva de vagas de estágio de pós-graduação em Direito na capital e interior.

Interessados podem se inscrever até o próximo dia 18 de janeiro pelo site www.sustente.org.br.

A taxa de inscrição é R$ 70. A bolsa do estágio tem valor de R$ 1,8 mil, mais auxílio-transporte, para expediente de seis horas. A seleção prevê provas de Língua Portuguesa e de conhecimentos específicos em Direito Constitucional, Penal, Civil, Processual Penal, Processual Civil e Legislação Complementar.

Podem participar do processo seletivo estudantes graduados em Direito regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, presencial ou a distância (EaD), reconhecidas pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 360 horas de aulas e frequência efetiva nos cursos de Ensino Superior de Pós-Graduação na área jurídica (preferencialmente na área de Direito Público), das instituições de ensino conveniadas com o MP.

Do total de vagas a serem abertas, 30% são reservadas para candidatos negros e 10% para candidatos com deficiência. Mais informações estão disponíveis no edital.