Mulher é morta a golpes de machado no interior da Bahia

Eliene de Moraes Oliveira teria sido morta pelo companheiro, Junes Santos, que também foi encontrado sem vida - Foto: Reprodução

Uma mulher foi morta a golpes de machado no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na quinta-feira, 5, na zona rural de Tanhaçu.



Segundo as informações da Polícia Civil, a mulher foi identificada como Eliene de Moraes Oliveira. O companheiro da vítima, Junes Santos Santana, suspeito pelo crime, teria tirado a própria vida em seguida.

Ainda conforme a corporação, os corpos foram encontrados dentro da casa onde os dois viviam, por um dos filhos do casal. A polícia r

Os corpos da vítima e do suspeito foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado, também no sudoeste do estado, onde passam por perícia para constatar se realmente foi um feminicídio e a motivação.