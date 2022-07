Mulher é presa ao tentar entrar com drogas na Delegacia de Mairi

Uma mulher foi presa tentando entrar com drogas na delegacia de Mairi, centro-norte do estado. Ela levava crack e cigarros dentro de uma garrafa térmica que seria entregue ao companheiro que se encontra custodiado na unidade.

Os policiais da delegacia encontraram três porções do entorpecente e o restante do material no fundo falso da garrafa térmica durante uma verificação de rotina nesta sexta-feira, 22. A mulher recebeu voz de prisão e foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela passou por exames de lesões no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e continua presa à disposição da Justiça. O entorpecente também foi encaminhado para perícia.