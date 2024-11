CRIME Mulher é presa suspeita de matar indígena pataxó a tiros na Bahia De acordo com a Polícia Civil, Lígia dos Santos Conceição estava com quatro homens armados no momento do homicídio Por Da Redação 06/11/2024 - 18:32 h | Atualizada em 06/11/2024 - 19:26

De acordo com a da Polícia Civil, Lígia dos Santos Conceição estava com quatro homens armados no homicídio. Os outros suspeitos seguem sendo procurados pela polícia - Foto: Foto: Giro de Notícias

Uma jovem de 22 anos foi presa, nesta quarta-feira, 6, suspeita de matar o indígena pataxó Renilton Pinheiro da Silva, de 53 anos, na Aldeia Velha, em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O crime aconteceu no dia 13 de setembro deste ano, na Aldeia Boca da Mata, no distrito de Trancoso. De acordo com a da Polícia Civil, Lígia dos Santos Conceição estava com quatro homens armados no homicídio. Os outros suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. Durante a prisão de Lígia, ela estava com seu companheiro, Leonardo Conceição Santos, de 26 anos. O homem tentou esfaquear os policiais e foi atingido no braço por um tiro. Ele foi levado para uma unidade de saúde e autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra agentes do Estado. Quando tiver alta médica, ficará à disposição da Justiça. Leia também: >> Trabalhadores protestam na Ribeira contra retirada de mesas e cadeiras das calçadas

>> Estudante que tirou a roupa foi levada para 'centro de atendimento especializado' A Polícia Civil também apura se o homicídio contra Renilton tem relação com o assassinato do filho da vítima, que aconteceu em 2022. Relembre o crime Renilton foi morto a tiros na frente da esposa e da filha, de 6 anos. Segundo a polícia de Porto Seguro, testemunhas contaram que três homens e uma mulher arrombaram a casa que Renilton Pinheiro da Silva morava, localizada na Aldeia Boca da Mata, e dispararam várias vezes na vítima.

