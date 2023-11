Mulher é presa transportando maconha na companhia de filha de 6 meses | A TARDE

Uma mulher foi presa após ser flagrada tentando transportar 30 kg de maconha dentro de uma bagagem em um ônibus, na BR-116, em Vitória da Conquista. A suspeita estava com sua filha, uma garota de apenas 6 meses, quando foi surpreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 6.

Segundo a corporação, policiais abordaram o veículo que seguia de São Paulo com destino a Fortaleza, no Ceará. Então, foi feita uma vistoria no compartimento de bagagem e com o auxílio do cão farejador que indicou que dentro de uma mala de cor rosa havia droga, os policiais encontraram tabletes de maconha, totalizando 30 kg da droga.

Ao conversarem com os ocupantes do ônibus, os PRFs identificaram que uma mulher de 25 anos era a responsável pelo transporte da droga.

Após alguns minutos de conversa, a mulher confessou que aceitou uma proposta no valor de R$ 2.500,00 para levar a mala com a droga do Rio de Janeiro até a capital cearense.

O Conselho Tutelar foi acionado e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, para lavratura do flagrante e demais procedimentos. Inicialmente, ela responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas), que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão.