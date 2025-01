Mulher escapa de agressões e escala fachada de prédio para pedir ajuda

A Polícia Militar foi até o local, mas não conseguiu localizar o suspeito - Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Na última sexta-feira, 27, em Maringá, no Paraná, uma mulher de 29 anos conseguiu escapar das agressões do marido ao escalar a fachada de um prédio de sete metros de altura. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que estava em situação de perigo.

Segundo a mulher, ela aproveitou um momento em que o marido estava distraído para fugir pela janela do banheiro, no terceiro andar. Ela se segurou na parte externa do prédio e, utilizando um ar-condicionado, conseguiu chegar à fachada, mas não conseguiu descer sozinha.

Durante o resgate, a mulher contou aos socorristas que estava sendo mantida em cativeiro e agredida pelo companheiro há cerca de dois meses. Ela sofreu ferimentos leves nas mãos e braços e foi levada ao hospital.

A Polícia Militar foi até o local, mas não conseguiu localizar o suspeito.