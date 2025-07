Mulher grávida se joga na frente de tiro por marido e acaba morta na Bahia

Autoria e a motivação do duplo homicídio estão sendo apuradas pela Delegacia de Homicídios de Camaçari. - Foto: Divulgação | Ascom PC

Três homens armados estavam a procura de um homem, na madrugada deste domingo, 29, em Camaçari. Durante a ação criminosa que aconteceu na Rua do Alecrim, uma mulher identificada como Tauane Fonseca Costa, de 24 anos, apontada como esposa do alvo dos criminosos acabou sendo morta a tiros.

De acordo com a Polícia Civil, três indivíduos invadiram a casa da vítima a procura do marido dela. Mas, durante os disparos Tauane teria tomado a frente, acabou atingida e morreu no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da mulher ainda na cena, enquanto o homem chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde da região, mas também não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar, através do 12º Batalhão, foi acionada para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo na localidade. Ao chegarem no local os agentes constaram o crime e e encontraram as vítimas.

A área foi isolada para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e remoção dos corpos. Até o momento, a autoria e a motivação do duplo homicídio estão sendo apuradas pela Delegacia de Homicídios de Camaçari.