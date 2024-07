Mulher morre após cair em buraco de grãos de café na Bahia

- Foto: Divulgação | GOVBA

Uma mulher de 33 anos morreu após cair em um buraco onde são armazenados grãos de café, em uma propriedade rural de Prado, no sul do Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Ingredi Ferreira Lima e a queda, que ocorreu na terça-feira, 16. foi comunicada pelo companheiro dela.

Não há detalhes se ele estava presente no momento do acidente ou se encontrou o corpo no local posteriormente. Também não se sabe como a mulher caiu na cavidade, conhecida como silo de armazenagem, nem se ela trabalhava na fazenda.

O caso foi registrado inicialmente como morte acidental e será investigado pela delegacia de Prado. O corpo de Ingred foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para passar por necropsia. Não há informações sobre velório e sepultamento.

Veja também:

>> Operário morre após sofrer descarga elétrica ao desligar betoneira

>> Morre operário que caiu de andaime em obra no bairro de Brotas