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BAHIA

Mulher morre após presenciar filha passar mal e falecer dentro de loja na Bahia

As duas chegaram a ser socorridas, mas morreram após darem entrada em uma unidade de saúde

Luan Julião
Por
Juliana da Costa Pereira, de 42 e Maria Helena Costa, de 67 anos
Juliana da Costa Pereira, de 42 e Maria Helena Costa, de 67 anos -

O que seria um reencontro em família para celebrar o Dia das Mães terminou em tragédia no município de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Maria Helena Costa, de 67 anos, e a filha dela, Juliana da Costa Pereira, de 42, morreram após passarem mal dentro de uma loja de telefonia localizada no centro da cidade.

De acordo com informações confirmadas por familiares, Maria Helena saiu de Pindobaçu, cidade vizinha, no último sábado, 9, para passar a data comemorativa ao lado da família. Na segunda-feira, 12, ela decidiu visitar a filha no local onde Juliana trabalhava.

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Ao chegar na loja, a idosa presenciou a filha sofrer um mal-estar repentino. Pouco depois, Maria Helena também passou mal. As duas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiram.

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Segundo os familiares, as mortes teriam sido provocadas por infarto. Maria Helena já havia enfrentado um episódio semelhante anteriormente e conseguiu sobreviver. Já Juliana tinha relatado dores no peito algumas semanas antes da ocorrência.

A família também revelou que o pai de Juliana morreu em 2023, igualmente vítima de infarto, doença causada pela interrupção do fluxo sanguíneo em decorrência de um coágulo.

Os corpos das duas mulheres foram sepultados na terça-feira, 13. O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, embora, até o momento, não existam indícios de crime.

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Bahia família Tragédia

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