BAHIA
Mulher morre em acidente envolvendo carro e caminhão na Bahia
Sinistro deixou ainda o pai e o filho da vítima, um bebê de um ano de idade, feridos
Uma mulher de 33 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-135 no oeste da Bahia, no município de Formosa do Rio Preto.
O acidente aconteceu nesta terça-feira, 21, no veículo ainda estavam um bebê, filho da vítima de somente um ano de idade e o pai da mulher, que ficaram somente feridos.
O carro onde a família estava ficou destruído após o impacto. O motorista do caminhão não se feriu.
A mulher ainda foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.
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A criança e o avô também foram socorridos por profissionais da saúde, mas o estado de saúde de ambos não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado por uma possível invasão de sentido por um dos veículos envolvido. O caso está sendo investigado.
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