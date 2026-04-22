Mulher morre em acidente envolvendo carro e caminhão na Bahia

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Acidente que matou mulher e feriu bebê e avô - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher de 33 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-135 no oeste da Bahia, no município de Formosa do Rio Preto.

O acidente aconteceu nesta terça-feira, 21, no veículo ainda estavam um bebê, filho da vítima de somente um ano de idade e o pai da mulher, que ficaram somente feridos.

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O carro onde a família estava ficou destruído após o impacto. O motorista do caminhão não se feriu.

A mulher ainda foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A criança e o avô também foram socorridos por profissionais da saúde, mas o estado de saúde de ambos não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado por uma possível invasão de sentido por um dos veículos envolvido. O caso está sendo investigado.