Mulher que envenenou marido e filhos em Ilhéus é solta pela Justiça

O crime ocorreu em junho de 2023 - Foto: Reprodução | Redes sociais

A mulher acusada de envenenar o marido e dois filhos em Ilhéus, no sul da Bahia, foi absolvida pela Justiça nesta quinta-feira, 14. Kelly Mendes Barreto aguardava julgamento por triplo homicídio qualificado no Conjunto Penal de Itabuna. Com a sentença, ela foi liberada da unidade prisional.

O crime ocorreu em junho de 2023, na residência da família. As vítimas foram Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos, e seus filhos Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos, de 4 anos, e Rosymary Mendes Barreto Santos, de 1 ano.

Leia mais

>> Suspeita de matar namorada do ex-marido é presa na Bahia

>> Empresa responsável por elevador que caiu se pronuncia: "Investigando"



A decisão judicial, apurada pelo g1, levou em consideração exames que indicaram que Kelly Mendes Barreto sofre de transtorno de personalidade dissocial, conhecido como psicopatia. De acordo com os testes apresentados no processo, a mulher foi considerada incapaz de entender a ilicitude de seus atos no momento do crime.

Com base no artigo 26 do Código Penal, que isenta de pena pessoas com transtornos mentais, a Justiça determinou a liberação de Kelly e a obrigou a cumprir acompanhamento psiquiátrico. Ela deverá ser monitorada por, no mínimo, três anos, em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Tanto a defesa de Kelly quanto o Ministério Público da Bahia (MP-BA) têm o prazo de cinco dias para recorrer da decisão