Mulher se joga de carro em movimento para fugir de estupro na Bahia

Uma mulher de 21 anos se jogou de um carro em movimento para fugir do abuso sexual, no sábado, 13, no município de Iuiú, no sudoeste da Bahia.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e informou que duas mulheres pegaram carona com um homem e ele tentou manter forçadamente relação sexual com uma delas. A Polícia Civil informou que a vítima conseguiu pular do veículo e foi levada para uma unidade de saúde com escoriações no tórax e cabeça. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

O suspeito foi localizado e levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado, porque, segundo a Polícia Civil, a vítima não compareceu para depor e não tiveram elementos suficientes para a prisão em flagrante.

A PC informou que a mulher negou relacionamento amoroso com o suspeito e não solicitou Medida Protetiva de Urgência. O caso é investigado pela delegacia de Iuiú.

