Multas de trânsito podem ser trocadas por doação de sangue na Bahia
Indicação na ALBA sugere converter infrações leves em auxílio ao Hemoba
Por Isabela Cardoso
Uma proposta inovadora pode mudar a forma como motoristas baianos lidam com infrações leves. O deputado estadual Paulo Câmara (PSDB) apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), a Indicação nº 28.274/2026, que sugere ao governador a substituição do pagamento de multas de trânsito por doações de sangue ou de medula óssea.
O objetivo central é duplo: aliviar o bolso do condutor em infrações de menor gravidade e, simultaneamente, reforçar os estoques críticos de sangue no estado, especialmente em períodos de baixa adesão.
Como funcionaria a conversão das multas?
Inspirada em um modelo já aprovado em Ponta Grossa (PR), a proposta prevê que o motorista possa optar, de forma facultativa, pela conversão da penalidade. Confira as regras sugeridas:
- Infrações leves: A medida seria aplicada exclusivamente a multas de natureza leve geradas pelo Detran-BA.
- Limite de doações: O condutor teria um limite legal de até duas conversões por ano.
- Comprovação: Seria exigido um certificado oficial emitido por unidade de hemoterapia credenciada.
Foco na escassez do Hemoba
A indicação chega em um momento crucial para a saúde pública. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) tem emitido alertas constantes sobre estoques em níveis críticos, muitas vezes inferiores a 24h de atendimento para todos os tipos sanguíneos.
O início do ano é historicamente difícil para a fundação, devido à queda nas doações e ao aumento da demanda hospitalar por conta de cirurgias e acidentes de trânsito.
Para Paulo Câmara, a medida une educação e humanidade. “Estamos falando de uma medida de alto impacto social, que pode salvar vidas e ajudar a enfrentar a escassez nos hospitais baianos”, defendeu o parlamentar.
A proposta agora aguarda análise do Executivo estadual. Se aceita, caberá ao Governo da Bahia regulamentar os critérios técnicos e jurídicos para que a substituição das multas de trânsito entre em vigor.
Além do impacto imediato na saúde, a medida é vista como uma ferramenta educativa, incentivando a responsabilidade social no lugar da simples punição financeira.
