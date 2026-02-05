Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESVIO DE FINALIDADE

Retirada de feirantes para abrigar camarote gera tensão em Correntina

Ocupação de espaços coletivos por entes privados deve ser justificada pelo interesse social

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/02/2026 - 16:19 h | Atualizada em 05/02/2026 - 17:46

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Feira de Correntina é, historicamente, o coração econômico do pequeno produtor
Feira de Correntina é, historicamente, o coração econômico do pequeno produtor -

A gestão do prefeito de Correntina, oeste da Bahia, Mariano Correntina (União Brasil) encontra-se no centro de uma densa polêmica jurídica e social. A decisão de remover os tradicionais feirantes do centro da cidade para viabilizar a estrutura do "Camarote Infinity" — empreendimento de entretenimento restrito — desencadeou um debate sobre os limites da administração pública e a priorização do interesse privado sobre o bem comum.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Princípio da finalidade pública

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Juridicamente, a ocupação de espaços coletivos por entes privados é uma exceção que deve, obrigatoriamente, ser justificada pelo interesse social.

Especialistas apontam que, ao deslocar famílias que dependem do comércio popular para ceder espaço a um evento de elite, a Prefeitura pode estar incorrendo em desvio de finalidade.

Vem à tona ainda o questionamento sobre qual seria o benefício real para a coletividade na substituição de um polo econômico e cultural por uma iniciativa de acesso limitado

Indenizações

Um dos pontos mais críticos do imbróglio refere-se à oferta de compensações financeiras aos feirantes. Embora o poder público possa revogar permissões de uso, a legislação brasileira é restrita quanto ao pagamento de auxílios diretos.

Geralmente, tais recursos são liberados em contextos de calamidade pública ou remoções por risco de vida.

O uso de dinheiro público para "abrir caminho" para um evento particular levanta o alerta do Ministério Público sobre possível improbidade administrativa.

Revolta

A feira de Correntina é, historicamente, o coração econômico do pequeno produtor. A resistência da comunidade não é meramente política, mas de sobrevivência.

A revolta popular sustenta-se em três pilares, os quais são a ameaça direta à renda das famílias, a sensação de privilégio concedido a uma minoria abastada e o ferimento à identidade cultural da cidade.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Correntina esclarece que não procede a informação de retirada de feirantes de espaço destinado à feira para a instalação do Camarote Infinity durante o período do Carnaval.

Ainda de acordo com a Prefeitura, na ocasião, a ampla maioria concordou com a instalação do camarote, reconhecendo que a estrutura integra o conjunto de ações voltadas à ampliação do público e ao fortalecimento do Carnaval, com reflexos diretos na economia local.

Durante a reunião, apenas dois feirantes manifestaram insatisfação, posição que foi registrada econsiderada no diálogo. Para garantir que nenhum feirante fosse prejudicado, a Prefeitura organizou de forma imediata uma área ao lado da feira. O ajuste implicou apenas no reposicionamento de alguns feirantes para poucos metros da área original, sem prejuízo de funcionamento

A Prefeitura reforça que nenhum espaço foi fechado e nenhum comerciante foi impedido de trabalhar. Todas as ações tiveram como objetivo conciliar a organização do Carnaval com a valorização do comércio local, garantindo estrutura, segurança e respeito aos trabalhadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Camarote Infinity Cultura local Direito Administrativo feirantes Gestão Pública improbidade administrativa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Feira de Correntina é, historicamente, o coração econômico do pequeno produtor
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Feira de Correntina é, historicamente, o coração econômico do pequeno produtor
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

Feira de Correntina é, historicamente, o coração econômico do pequeno produtor
Play

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Feira de Correntina é, historicamente, o coração econômico do pequeno produtor
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

x