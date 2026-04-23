“SUÍÇA BAIANA”
Município da Bahia lidera ranking das cidades mais frias do Nordeste
Cidade registrou a menor temperatura de toda a região
O município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste, segundo dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A cidade atingiu 15,5 °C na quarta-feira, 22. Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 16,2 °C.
Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no ranking das cidades mais frias.
Na segunda posição está Correntina, no Extremo Oeste, com 16,2 °C. Já em terceiro lugar está Lençóis, na Chapada Diamantina, com a mesma temperatura.
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“Suíça baiana”
A fama de Vitória da Conquista como uma cidade que faz bastante frio rendeu a ela o apelido de “Suíça baiana”.
Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).
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