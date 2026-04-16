Joelma e mais: Vitória da Conquista anuncia atrações do São João

Ex-Calypso é uma das principais atrações da festa - Foto: Divulgação

Faltando menos de dois meses para o São João, as atrações já estão sendo divulgadas pelas cidades baianas. Nesta quinta-feira, 16, Vitória da Conquista revelou quais artistas irão agitar as festas juninas de 2026, que acontecem de 20 a 24 de junho.

Dentre os principais nomes estão os cantores Joelma, Pablo, Natanzinho Lima, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Targino Gondim e Tierry. Completam o time Erlan Forrozão, Geraldo Cardoso, Beijo Apimentado, Cacau com Leite, Flávio José, Netinho do Forró, Priscila Senna, Robertinha e Rony Barbosa.

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Prefeita da cidade, Sheila Lemos (União Brasil) explicou os critérios utilizados para a escolha dos artistas em 2026. “Nós estamos fortalecendo o São João de Vitória da Conquista desde 2023 e, a cada ano, a gente vem escutando as pessoas, principalmente nas redes sociais. Elas estão sempre ali dando um pitaco, falando do que gostaram, do que não gostaram e do que queriam escutar [...] Nós estávamos buscando para Vitória da Conquista uma grade muito diversa: tem o forró pé de serra, o forró tradicional, tem o forró universitário, tem o piseiro, né? Tem o xaxado, tem o xote, tem a Joelma, tem o Pablo do Arrocha. Então, nós temos uma grade diversa para agradar a todos".

"O nosso São João entra nos festejos juninos com um atrativo diferente. Diferente de outras cidades do Nordeste, a nossa é uma cidade fria. Então, a gente convida as pessoas para irem conhecer esse clima diferente, para sentir calor só na hora em que estiverem dançando forró. Fora isso, é o friozinho lá da nossa Suíça Baiana", completou.

Em entrevista à reportagem do portal A TARDE, ela também afirmou que o teto de contratações de artistas com cachês de até R$ 700 mil não influenciou na montagem da grade.

"Nós somos conhecidos como uma cidade que faz uma grade diversa, sem atrações com um valor muito acima do que a cidade pode pagar. A gente acha que, primeiro, é preciso ter a economia da cidade bem ajustada. A rede de saúde, a assistência social... Não é possível que a gente pegue o orçamento da cidade e coloque só na festa", diz.

"A prefeitura entende que não é só entretenimento, é também geração de riqueza e negócios para a cidade. Mas a prefeitura tem muita responsabilidade com o dinheiro público. Então, quando o Ministério Público e o Tribunal de Contas estipularam o teto de 70 mil reais, ok. Aqui nós nunca contratamos ninguém acima disso, então estamos com tudo dentro da meta", afirma.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com a Salvador Produções. Segundo o SEO da empresa, Vitória da Conquista "é uma cidade muito bem capacitada" e a estratégia agora é investir em divulgação para chamar a atenção do folião junino.

"A cidade tem uma excelente capacidade. É uma das poucas cidades [do interior] que tem um grande aeroporto, inclusive com voo diário para São Paulo, e possui uma rede de hotéis fantástica. Então, a gente consegue ofertar para esse público que vem até de outros estados [...] Obviamente, a distância [da capital] esbarra um pouco, mas com a competência da produtora e todo esse alinhamento entre a Prefeitura de Vitória da Conquista e a Salvador Produções, eu creio que vai ser um sucesso por mais um ano, e que venham os próximos".

Confira a programação completa do São João de Vitória da Conquista

20 de junho (Sábado)

Dorgival Dantas

Tarcísio do Acordeon

Robertinha

21 de junho (Domingo)

Pablo

Priscila Senna

Targino Gondim

22 de junho (Segunda-feira)

Tierry

Cacau com Leite

Netinho do Forró

23 de junho (Terça-feira)

Natanzinho Lima

Geraldo Cardoso

Rony Barbosa

Erlan Forrozão

24 de junho (Quarta-feira)

Joelma

Flávio José

Beijo Apimentado

Serviço:

O que: Camarote Arraiá da Conquista

Quando: 20, 21, 22, 23 e 24 de Junho de 2026

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida - Av. Siqueira Campos, 1320, Vitória da Conquista - Bahia