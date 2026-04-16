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Joelma e mais: Vitória da Conquista anuncia atrações do São João

Cidade contará com uma mistura de ritmos na festa junina

Franciely Gomes
Por

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Ex-Calypso é uma das principais atrações da festa
Ex-Calypso é uma das principais atrações da festa -

Faltando menos de dois meses para o São João, as atrações já estão sendo divulgadas pelas cidades baianas. Nesta quinta-feira, 16, Vitória da Conquista revelou quais artistas irão agitar as festas juninas de 2026, que acontecem de 20 a 24 de junho.

Dentre os principais nomes estão os cantores Joelma, Pablo, Natanzinho Lima, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Targino Gondim e Tierry. Completam o time Erlan Forrozão, Geraldo Cardoso, Beijo Apimentado, Cacau com Leite, Flávio José, Netinho do Forró, Priscila Senna, Robertinha e Rony Barbosa.

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Prefeita da cidade, Sheila Lemos (União Brasil) explicou os critérios utilizados para a escolha dos artistas em 2026. “Nós estamos fortalecendo o São João de Vitória da Conquista desde 2023 e, a cada ano, a gente vem escutando as pessoas, principalmente nas redes sociais. Elas estão sempre ali dando um pitaco, falando do que gostaram, do que não gostaram e do que queriam escutar [...] Nós estávamos buscando para Vitória da Conquista uma grade muito diversa: tem o forró pé de serra, o forró tradicional, tem o forró universitário, tem o piseiro, né? Tem o xaxado, tem o xote, tem a Joelma, tem o Pablo do Arrocha. Então, nós temos uma grade diversa para agradar a todos".

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"O nosso São João entra nos festejos juninos com um atrativo diferente. Diferente de outras cidades do Nordeste, a nossa é uma cidade fria. Então, a gente convida as pessoas para irem conhecer esse clima diferente, para sentir calor só na hora em que estiverem dançando forró. Fora isso, é o friozinho lá da nossa Suíça Baiana", completou.

Em entrevista à reportagem do portal A TARDE, ela também afirmou que o teto de contratações de artistas com cachês de até R$ 700 mil não influenciou na montagem da grade.

"Nós somos conhecidos como uma cidade que faz uma grade diversa, sem atrações com um valor muito acima do que a cidade pode pagar. A gente acha que, primeiro, é preciso ter a economia da cidade bem ajustada. A rede de saúde, a assistência social... Não é possível que a gente pegue o orçamento da cidade e coloque só na festa", diz.

"A prefeitura entende que não é só entretenimento, é também geração de riqueza e negócios para a cidade. Mas a prefeitura tem muita responsabilidade com o dinheiro público. Então, quando o Ministério Público e o Tribunal de Contas estipularam o teto de 70 mil reais, ok. Aqui nós nunca contratamos ninguém acima disso, então estamos com tudo dentro da meta", afirma.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com a Salvador Produções. Segundo o SEO da empresa, Vitória da Conquista "é uma cidade muito bem capacitada" e a estratégia agora é investir em divulgação para chamar a atenção do folião junino.

"A cidade tem uma excelente capacidade. É uma das poucas cidades [do interior] que tem um grande aeroporto, inclusive com voo diário para São Paulo, e possui uma rede de hotéis fantástica. Então, a gente consegue ofertar para esse público que vem até de outros estados [...] Obviamente, a distância [da capital] esbarra um pouco, mas com a competência da produtora e todo esse alinhamento entre a Prefeitura de Vitória da Conquista e a Salvador Produções, eu creio que vai ser um sucesso por mais um ano, e que venham os próximos".

Confira a programação completa do São João de Vitória da Conquista

20 de junho (Sábado)

  • Dorgival Dantas
  • Tarcísio do Acordeon
  • Robertinha

21 de junho (Domingo)

  • Pablo
  • Priscila Senna
  • Targino Gondim

22 de junho (Segunda-feira)

  • Tierry
  • Cacau com Leite
  • Netinho do Forró

23 de junho (Terça-feira)

  • Natanzinho Lima
  • Geraldo Cardoso
  • Rony Barbosa
  • Erlan Forrozão

24 de junho (Quarta-feira)

  • Joelma
  • Flávio José
  • Beijo Apimentado

Serviço:

O que: Camarote Arraiá da Conquista

Quando: 20, 21, 22, 23 e 24 de Junho de 2026

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida - Av. Siqueira Campos, 1320, Vitória da Conquista - Bahia

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Tags:

São João São João 2026 vitória da conquista

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