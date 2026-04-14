São João na Bahia: em 2025, 11 artistas tiveram cachês acima do teto proposto para 2026

No ano passado, 47 contratações ultrapassaram o teto - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A discussão acerca dos cachês pagos para os artistas nas festas de São João da Bahia, que pode ter um teto de R$ 700 mil a partir deste ano, segue a todo vapor. A medida foi adotada após reunião entre prefeitos na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB).

A decisão vem na esteira das reclamações dos prefeitos da Bahia com relação aos valores recentes cobrados por cantores durante os festejos juninos. Os gestores levaram a demanda ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), que é responsável pela fiscalização do emprego dos cachês de festas juninas.

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Apenas em 2025, o total dos gastos com contratações acima do teto proposto para 2026 foi de R$ 38 milhões, conforme levantamento feito pelo portal A TARDE, com base nos dados do Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia.

Se a medida já estivesse valendo no ano passado, 11 artistas – a exemplo de Simone Mendes (8 contratações de R$ 800 mil), Wesley Safadão (5 contratações de R$ 1,1 milhão) e mais — ficariam acima do limite proposto pelos prefeitos do estado, com um total de 47 contratações.

Contratações que passaram dos R$ 700 mil:

47 contratações

Simone Mendes

8 contratações

Valor: R$ 800 mil

Total: R$ 6,4 milhões

Leonardo

8 contratações

Valor: uma de R$ 800 mil e sete de R$ 750 mil

Total: R$ 6 milhões

Wesley Safadão

5 contratações

Valor: R$ 1,1 milhão

Total: R$ 5,5 milhões

Ana Castela

5 contratações

Valor: uma de R$ 805 mil, duas de R$ 804 mil e duas de R$ 800 mil

Total: R$ 4 milhões

Maiara e Maraísa

5 contratações

Valor: R$ 754 mil

Total: R$ 3,7 milhões

Nattan

4 contratações

Valor: três de R$ 900 mil e uma de R$ 800 mil

Total: R$ 3,5 milhões

Zé Neto e Cristiano

4 contratações

Valor: três de R$ 804 mil e uma de R$ 800 mil

Total: R$ 3,2 milhões

Alok

3 contratações

Valor: R$ 750 mil

Total: R$ 2,2 milhões

Jorge e Mateus

2 contratações

Valor: R$ 900 mil

Total: R$ 1,8 milhão

Bruno e Marrone

2 contratações

Valor: R$ 784 mil

Total: R$ 1,5 milhão

Ivete Sangalo

1 contratação

Valor: R$ 750 mil

TOTAL: R$ 38,55 milhões

Artistas que chegaram no teto proposto :

15 contratações

Bell Marques

9 contratações

Valor: sete de R$ 700 mil e duas de R$ 650 mil

Total: R$ 6,2 milhões

Xand Avião

6 contratações

Valor: R$ 700 mil

Total: R$ 4,3 milhões

Natanzinho Lima

23 contratações

Valor: uma de R$ 700 mil e 22 de R$ 600 mil

Total: R$ 13,9 milhões

Farra

No ano passado, o total de gastos total das prefeituras com a contratação de bandas foi de R$ 614 milhões. Ao todo, foram contratados 2.851 artistas em mais de 6 mil apresentações.

Conforme a ferramenta do MP-BA, a maioria dos recursos que custearam as festas é de origem municipal, na ordem de R$ 494 milhões. O estado destinou R$ 83,5 milhões e a União R$ 16,1 milhões.

No topo do ranking dos municípios que mais gastaram nos festejos juninos em 2025, está Cruz das Almas, que desembolsou R$ 10,56 milhões. Em seguida, aparece Jequié, com R$ 10,21 milhões. Fechando o pódio está Conceição do Jacuípe, com R$ 9,75 milhões.

Reunião com artistas

Está prevista uma reunião entre forrozeiros e a direção da UPB, com a presença do presidente do bloco, Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí. A pauta do encontro é a apresentação de uma proposta de valorização dos artistas.

O grupo pretende sensibilizar os prefeitos e instituições para a aprovação de uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), priorizando a valorização dos artistas baianos.

Artistas baianos serão afetados?

Apesar da medida implicar na redução da contratação destes artistas nacionais para as festas de São João da Bahia, a regra não afeta diretamente os forrozeiros baianos. Com cachês que variam entre R$ 100 mil e R$ 400 mil, os cantores poderão estar mais presentes nas grades de atrações dos grandes eventos do estado.

Com mais de 30 anos de carreira no forró, Targino Gondim afirmou que a medida chega em um momento crucial para a retomada da tradição no São João da Bahia. Em entrevista concedida a reportagem do portal A TARDE, o cantor destacou que a regra beneficia os produtores do forró autêntico raiz.

“Por mim isso já poderia estar acontecendo desde os últimos anos. Eu acho que cada artista tem o seu valor de cachê de acordo com suas demandas, as solicitações de shows e com sua própria vontade. Assim como os contratantes também tem como estabelecer um teto de gastos para cada atração ou para o evento. Então isso tem que ser levado em consideração”, disse ele.

“É claro que isso beneficia a gente que faz o forró autêntico, forró raiz, porque os nossos cachês oscilam aí entre 100 a 400 mil reais no máximo. Então eu acho que isso tende a movimentar bastante o mercado da gente e reacender o propósito das festas juninas, que é a sanfona e o forró”, completou.

O forrozeiro também destacou que as canções com letras que falam sobre o Nordeste e o amor pela cultura devem ser mais valorizadas pelo público, do que as que possuem apologia a bebidas alcoólicas e preconceito.

“O conteúdo que se diz em cada música nossa é falando de amor, festa, encontro de famílias e animação, sem essa conotação de bebedeira, denegrição de imagens das pessoas e preconceitos. [...] O que eu acredito é que o forró criado por Luiz Mozaga e por todos os seus seguidores é tão precioso e tão poderoso que existe até os dias de hoje”, disparou.

Tradição perdida

Del Feliz | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Já o cantor Del Feliz contrapôs a opinião do colega e destacou que não acredita que haverá uma mudança significativa com relação a contratação dos forrozeiros baianos com essa nova medida, pois as prefeituras continuarão optando por trazer artistas de fora para se apresentar nos municípios baianos.

“Eu tenho uma ideia um pouquinho diferente. Primeiro, eu acho que os forrozeiros baianos precisam ser valorizados na nossa festa, pois são eles as grandes estrelas desse evento. Porém, na minha ótica, não é limitar que vai contratar artistas com cachês de até R$ 700 mil que vai trazer de volta a estética, a cultura e originalidade da festa”, afirmou ele à reportagem.

O artista ainda aproveitou para sugerir medidas eficazes que devem ser tomadas pelo MPBA e outros órgãos responsáveis, a fim de manter a tradição da festa junina viva.

“Eu não estou dizendo que eu sou contra essa iniciativa do Ministério Público, mas eu entendo que mais importante do que isso seria estabelecer um percentual do valor público investido na festa para a contratação de artistas, reservando ali um percentual, e da quantidade de artistas que adentram os grandes palcos, porque a festa é essencialmente cultural e é a festa do forró”, sugeriu.

“Então limitar um valor X de contratação e continuar trazendo as atrações de fora, ainda que dentro desse teto, em uma quantidade superior aos artistas que representam a tradição da festa, vai continuar estranho e distorcido do mesmo jeito”, completou.