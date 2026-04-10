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SÃO JOÃO 2026

Adelmario Coelho lança nova música em preparação para o São João

Canção aposta no futuro do forró e chega com clipe gravado em Salvador

Beatriz Santos
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Adelmario Coelho lançou nova música em preparação para o São João
Adelmario Coelho lançou nova música em preparação para o São João -

Em clima de contagem regressiva para o São João, o cantor Adelmario Coelho lançou a música 'Forró do Futuro', sua nova aposta para o período junino.

A faixa, composta por Samir Trindade, já chega acompanhada de videoclipe e reforça a permanência do forró ao longo do tempo, mesmo diante das transformações culturais e tecnológicas.

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A letra da canção propõe uma reflexão sobre a resistência do forró, destacando sua capacidade de atravessar gerações e se manter vivo como expressão cultural. A ideia central é que, independentemente das mudanças no mundo, o ritmo continuará presente, sendo celebrado e lembrado como parte da identidade nordestina.

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“São João é tempo de celebrar o nosso forró. E nada melhor do que uma canção que mostre que, apesar do futuro repleto de novas tecnologias que nos espera, o forró será imortal. Não à toa que a canção diz – ‘venho do futuro pra dizer, que o iPhone 3000 foi lançado / venho do futuro pra dizer, que Marte já foi habitado / venho do futuro pra dizer, e digo com todo prazer, que o forró nunca vai morrer’. Espero que o público abrace essa canção com o mesmo carinho de sempre.”, diz Adelmario.

Além do lançamento nas plataformas digitais, a música ganhou um clipe gravado no Bar Raso da Catarina, no Centro de Salvador. O projeto audiovisual contou com direção e roteiro de KK Monte, Filipe Soares e João Meireles, que também assina a direção de fotografia e edição. A produção executiva ficou a cargo de Emília Moreira.

Veja o clipe:

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Tags:

Adelmário Coelho São João São João 2026

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