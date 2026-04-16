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SÃO JOÃO

Climinha anuncia edição junina com show inédito de João Gomes

Salvador entra no clima do São João

Bianca Carneiro
Por

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O cantor João Gomes
O cantor João Gomes -

O clima de São João já começa a aquecer Salvador, e o Climinha entra no ritmo da temporada com uma edição especial. No dia 14 de junho, o projeto promove o ‘Pé de Serrita’, que terá como destaque o cantor João Gomes, em sua primeira apresentação no evento.

Conhecido por movimentar o calendário festivo da capital baiana, o Climinha aposta em uma experiência junina completa, com cenografia temática, referências às tradições nordestinas e muito forró para animar o público.

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No repertório, João Gomes deve levar ao palco sucessos que embalam sua trajetória, como “Meu Pedaço de Pecado”, “Dengo” e “5 da Manhã”, garantindo uma noite marcada por romantismo, seresta e o clima típico dos festejos juninos.

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Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 16, em lote promocional, pela plataforma Ingresse.

SERVIÇO

O que: Climinha de São João

Quando: 14 de junho

Onde: Shopping da Bahia

Atrações: João Gomes

Vendas: Ingresse

Informações: @climinhasalvador

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Tags:

São João São João 2026

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