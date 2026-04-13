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ESCÂNDALO

Áudios revelam esquema de rachadinha envolvendo vereador de Vitória da Conquista

Ex-assessor de Dinho dos Campinhos (Republicanos) teria procurado Ministério Público (MP) e Polícia Federal (PF) para denunciar esquema

Yuri Abreu
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| Atualizada em

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Vereador de Vitória da Conquista, Dinho dos Campinhos (Republicanos)
Vereador de Vitória da Conquista, Dinho dos Campinhos (Republicanos) -

O vereador de Vitória da Conquista (sudoeste da Bahia), Dinho dos Campinhos (Republicanos), está no meio de uma polêmica envolvendo uma suposta participação dele em uma "rachadinha" — esquema ilegal de corrupção onde políticos ou assessores se apropriam de parte do salário pago aos funcionários lotados em seus gabinetes, ou exigem o pagamento de dívidas pessoais por meio deles.

Na edição desta segunda-feira, 13, a coluna O Carrasco, do grupo A TARDE, revelou que um ex-assessor do edil teria batido nas portas do Ministério Público (MP) e da Polícia Federal (PF) com áudios sobre a manobra que estaria sendo executada no gabinete do republicano.

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Também no dia de hoje, o portal A TARDE obteve acesso a um áudio que traz uma conversa entre Dinho dos Campinhos e o suposto assessor, chamado pelo vereador de Neto. No documento, além de cobrar a devolução de valores, o edil faz ameaças ao ex-auxiliar.

"Você tinha uma assessoria de R$ 2.500 [...] Fora o INSS que eu pagava para você, entendeu [...] Tudo descontado. Você receberia R$ 700 e o outro era você passar para mim, eu passava para outras pessoas, que eu tenho prova de que faço isso. O assessor não tem direito a nada; todo o dinheiro que você recebeu, incluindo férias, já ficou com você. Você pegou férias que você não me deu. Você já ficou com tudo. Você não tem direito a nada", afirma o edil.

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"Eu sou um homem sincero e honesto. Na minha conta não tem dinheiro. Você pode mandar o juiz verificar. Eu tenho as pessoas provas que eu pago as pessoas. O que você passa eu pago as pessoas. Isso é um acordo, Neto, que todo mundo faz. Se você vem a mim, conversar comigo, dizendo que está apertado, precisando de ajuda, 'me dá mil reais', eu lhe daria. Mas, você não está fazendo isso, está botando em blog. Você não vai ter problema só comigo não, você vai ter problema com várias pessoas, entendeu? você fica ciente disso", completa Dinho.

O que diz o vereador?

Procurado pelo portal A TARDE, o vereador afirmou não ter conhecimento da situação, mas pediu que a defesa dele fosse procurada. Entramos em contato com a defesa do edil e ainda aguardamos resposta.

Quem é Dinho dos Campinhos?

Gilvan Nunes Pereira, mais conhecido como Dinho dos Campinhos está em seu segundo mandato como vereador em Vitória da Conquista. Em 2020, ainda no PP, ele foi eleito após receber 1.486 votos. Quatro anos depois, já no Republicanos, melhorou o desempenho ao atingir 3.109 votos.

Caso seja alvo de ações na Justiça, o republicano pode perder o mandato. Neste caso, quem assumiria seria o suplente, Sidney Oliveira, também do Republicanos, que recebeu 1.736 votos em 2024.

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Dinho dos Campinhos rachadinha vereador vitória da conquista

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