Corpo de mulher arrastada por enxurrada é encontrado em Vitória da Conquista

Rosania está desaparecida desde a segunda-feira, 9 - Foto: Reprodução Redes Sociais

O corpo de Rosânia Silva, de 46 anos, mulher que estava desaparecida após ser arrastada por uma enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 12, em uma área rural do município.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da Bahia, o corpo foi localizado nas proximidades da cidade e equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e remoção.

Segundo o delegado Roberto Júnior, da Polícia Civil, os indícios investigativos apontam que o corpo encontrado é de Rosânia. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.

“O trabalho de localização contou com a atuação integrada das forças de segurança. A Polícia Civil acompanhou a ocorrência desde o início, expediu as guias periciais e instaurou inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do caso. Nos solidarizamos com a família da vítima neste momento de dor”, afirmou o diretor.

Rosânia estava desaparecida há quase 4 dias

Rosânia estava desaparecida desde segunda-feira, 9, quando foi levada pela força da água durante as fortes chuvas que atingiram a região. As buscas vinham sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com apoio de diferentes equipes e equipamentos.

A vítima estava em um veículo de transporte por aplicativO, na Avenida Caracas, no bairro Jurema, quando o carro foi arrastado pela correnteza da enchente e caiu em um córrego. O motorista conseguiu se salvar ao sair do veículo e nadar para fora da área de risco.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para confirmação oficial da identidade e demais procedimentos periciais.

Blusa encontrada durante buscas

Na quarta-feira, 11, durante as operações de busca, os bombeiros localizaram uma blusa com características semelhantes às roupas usadas pela vítima.

A peça foi encontrada submersa em um trecho do Rio Verruga, nas proximidades do Orquidário Municipal Zilda Gusmão, no bairro Recreio.

Segundo os bombeiros, o local fica próximo de uma área onde familiares haviam rastreado anteriormente o sinal do telefone celular da vítima, o que ajudou a direcionar as buscas.

A operação mobilizou equipes em terra, cão farejador, além do uso de drones e do helicóptero Fênix 01, que sobrevoaram o trajeto entre o ponto do desaparecimento e áreas próximas.