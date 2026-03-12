Ponte sobre o Rio Jequitinhonha terá restrições de veículos; saiba quais

Ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itapebi - Foto: Reprodução

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, no trecho da cidade de Itapebi, no sul da Bahia, passará a operar sob novas regras.

Segundo o DNIT, as mudanças passam a valer a partir das 8h de segunda-feira, 16, e vão acontecer devido a execução das obras da nova ponte. A decisão de estipular novas regras foi tomada após análise técnica e monitoramento.

As condições de circulação serão as seguintes:

Poderão transitar em qualquer horário veículos leves, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhões com no máximo três eixos, com Peso Bruto Total (PBT) de até 33 toneladas, além de veículos de transporte de carga vazios. Haverá controle de peso nos dois acessos da ponte;

Está temporariamente proibida a circulação de veículos com características diferentes das especificadas acima;

As restrições estabelecidas são de caráter temporário e permanecerão em vigor até a conclusão das obras, podendo ser alteradas a qualquer momento pelo DNIT, conforme avaliação técnica da equipe responsável.

De acordo com o DNIT, o descumprimento das normas estabelecidas poderá acarretar ao infrator às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e às normas complementares do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Construção da nova ponte

As obras para a construção da nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101/BA, em Itapebi, seguem em andamento. Os serviços de fundação e implantação dos novos pilares já foram iniciados. Na sequência, será realizada a etapa de concretagem das vigas pré-moldadas da estrutura.

A ponte é estratégica para a mobilidade no sul da Bahia, garantindo o fluxo de pessoas e o transporte de cargas na região. Além disso, a BR-101 é uma das principais rodovias do país, conectando diferentes regiões do Brasil e contribuindo para o escoamento da produção agrícola e industrial, além de impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico.