HOME > BAHIA
RISCO DE DESABAMENTO

Altar de igreja histórica é interditado por risco de desabamento na Bahia

Medida tem por objetivo evitar acidentes envolvendo fiéis, moradores e turistas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/03/2026 - 20:00 h

Inspeção aconteceu no último dia 5 de março
Inspeção aconteceu no último dia 5 de março

A área do altar da Capela do Divino Espírito Santo, um dos templos mais antigos do Brasil, em Boipeba, no sul da Bahia, foi interditada após uma vistoria técnica identificar alto risco de desabamento na estrutura. As ações ocorreram no último dia 5 deste mês.

Mas, a decisão só foi comunicada oficialmente pelo Conselho Comunitário da Comunidade Católica de Boipeba, nesta quarta-feira, 11. A medida preventiva visa evitar acidentes envolvendo fiéis, moradores e turistas que frequentam o local.

Segundo informações do conselho, a inspeção recente apontou comprometimentos estruturais no madeiramento do altar.

Especialistas que avaliaram o espaço constataram que a estrutura apresenta desgaste significativo e pode entrar em colapso caso nenhuma intervenção seja realizada.

Última intervenção no altar aconteceu em 2001
Última intervenção no altar aconteceu em 2001 | Foto: Divulgação

Segundo representantes da comunidade, parte do problema estrutural também está relacionada à falta de um processo completo de restauração ao longo das últimas décadas. As últimas intervenções ocorreram em 2001.


Valor histórico e religioso

A capela está localizada na Ilha de Boipeba, distrito do município de Cairu, e possui grande importância histórica e religiosa para a região.

O templo foi construído originalmente em 1610 por missionários jesuítas durante o período colonial brasileiro, sendo considerado a segunda igreja mais antiga dedicada ao Divino Espírito Santo no Brasil.

Além do valor religioso, o espaço também é um símbolo cultural e histórico da ilha, recebendo visitantes interessados em conhecer sua arquitetura, história e tradições ligadas às celebrações do Divino.

O templo foi construído originalmente em 1610 por missionários jesuítas
O templo foi construído originalmente em 1610 por missionários jesuítas | Foto: Divulgação

Devido a relevância, em 2022, a Capela do Divino Espírito Santo foi oficialmente tombada como patrimônio histórico pelo município.

Busca de apoio

Diante da situação, o Conselho Comunitário informou que irá buscar apoio junto a órgãos públicos e instituições responsáveis pela preservação do patrimônio histórico para viabilizar obras de recuperação e restauro.

De acordo com a instituição, neste momento, o principal objetivo é garantir a segurança da estrutura e preservar a capela como um importante patrimônio religioso, cultural e histórico da região.

Até que as medidas de recuperação sejam definidas e executadas, a área do altar permanecerá interditada, ainda sem previsão de reabertura.

Boipeba Capela do Divino Espírito Santo interdição Patrimônio Histórico restauração

