BAHIA
BUSCAS CONTINUAM

Celular achado em canal redefine busca por mulher levada por enxurrada

Aparelho foi encontrado no bairro Recreio e pode ajudar equipes de resgate

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/03/2026 - 19:08 h

Rosania está desaparecida desde a segunda-feira, 9
Rosania está desaparecida desde a segunda-feira, 9

As buscas por Rosania Silva Borges, de 46 anos, desaparecida após ser arrastada por uma enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, ganharam um novo indício: familiares rastrearam o celular dela, que foi localizado dentro de um canal que deságua no Rio Verruga, no bairro Recreio.

O aparelho foi resgatado por agentes do 7º Batalhão de Bombeiros Militar nesta quarta-feira, 11, cerca de 48 horas após o desaparecimento da mulher. Rosania caiu em um canal na Avenida Caracas, no bairro Jurema, na segunda-feira, 9.

Ela e um motorista por aplicativo foram surpreendidos por uma enxurrada e o veículo em que estavam foi arrastado pela correnteza.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Rosania e o motorista conseguem sair do veículo e tentam nadar para escapar da força da água. O homem conseguiu chegar à margem, no entanto, a senhora foi levada pela força das águas.

Segundo informações do 7º BBM, as equipes que trabalham desde o dia do acidente já percorreram cerca de 16 quilômetros do Rio Verruga.

Celular dela foi localizado em um trecho do canal
Celular dela foi localizado em um trecho do canal

Novas estratégias

Com a localização do celular, os bombeiros conseguiram delimitar um ponto mais específico para intensificar a varredura. O local passou a ser usado como referência para mergulhadores e para o cão farejador que participa da operação.

Segundo as equipes de resgate, apesar do avanço nas buscas, ainda não é possível afirmar que Rosania esteja no mesmo ponto onde o celular foi localizado, já que a força da correnteza pode tê-la arrastado para outros trechos do rio.

Apoio tecnológico

As buscas contam ainda com drones com sensores térmicos, apoio do helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas e equipes que percorrem o leito do rio até áreas mais afastadas da cidade.

Para as equipes, a maior dificuldade tem sido por conta da grande quantidade de lixo e a baixa visibilidade da água são apontadas como desafios na operação.

Local do acidente já foi cenário de outras ocorrências

O canal onde ocorreu o acidente, na Avenida Caracas, no bairro Jurema, já foi palco de outras situações semelhantes durante períodos de chuva forte em Vitória da Conquista.

Em novembro de 2025, o servidor público Gerald Saraiva teve o carro arrastado para o mesmo canal após um temporal. Imagens gravadas por moradores mostram que ele tentou sair do veículo pelo teto solar antes de ser levado pela correnteza.

Na ocasião, o homem foi arrastado por cerca de 550 metros, mas conseguiu ser resgatado com vida.

Outro caso foi registrado no início de fevereiro, quando um homem também foi arrastado pelas águas durante um temporal em outra avenida da cidade. Apesar do susto, ele conseguiu escapar.

Moradores cobram providências

Moradores afirmam que o problema se repete sempre que há chuva intensa e cobram medidas estruturais para evitar novas tragédias.

O eletricista José Antônio Lopes, morador da cidade, disse que a população tem demonstrado preocupação com a repetição de acidentes no mesmo ponto da cidade. Segundo ele, este já seria o terceiro episódio semelhante registrado em pouco tempo.

“Essa é a terceira vez que ocorre uma situação como essa. A primeira foi em novembro, a segunda não teve vítima, o carro que foi arrastado pela enxurrada. Agora essa aí [de Rosania] ”, afirmou ele.

Ele também relatou que a situação está insustentável e que os moradores estão se mobilizando. Para José, o desaparecimento de Rosania foi uma tragédia anunciada. “Os motoboys foram protestar na prefeitura. Fecharam uma avenida aqui por duas horas”, contou.

“A população está pedindo providência. Alguns motorhomes [veículos que combinam transporte e moradia] fizeram imagens da parte nobre em um córrego que é todo fechado, bem bonito, na Olívia Flores. Na realidade, a população mais carente é quem sempre sofre”, concluiu o eletricista.

Tags:

Chuva chuva bahia desaparecida enxurrada Vitória da Conquista (BA)

x