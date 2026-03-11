Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONQUISTA

Praia da Região Metropolitana de Salvador recebe reconhecimento internacional

Local se destacou em critérios do programa internacional

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/03/2026 - 17:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Praia de Santo Antônio
Praia de Santo Antônio -

A Praia de Santo Antônio, localizada no litoral de Mata de São João, entrou para a fase piloto do Programa Bandeira Azul. O anúncio foi feito pela prefeitura do município na última segunda-feira, 9, após a praia se destacar nos critérios do programa internacional.

A região é conhecida pelas águas mornas e pelas trilhas nas dunas. Para conquistar o selo da Foundation for Environmental Education, o local precisa se adequar a critérios de qualidade ambiental, segurança, gestão e educação ambiental.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a prefeitura, o ingresso na fase piloto representa um passo importante no processo de adequação da praia para conquistar o selo internacional.

Leia Também:

Polícia prende em Feira condenado a 24 anos por estupro de vulnerável
Paciente denuncia aplicação de soro vencido em hospital na Bahia
Policial militar fica gravemente ferido após explosão de gás na Bahia

Em parceria com a Central de Tratamento de Efluentes Líquidos (CETREL), já foram realizadas 70 análises semanais da qualidade da água. As coletas contam com o apoio da Barraca Santo Antônio, enquanto as amostras são encaminhadas ao laboratório pelo Instituto Próspera.

Como funciona a fase piloto?

Após a inscrição e a inspeção técnica, a fase piloto funciona como um período probatório e de ajustes práticos na região. Nesse período, a prefeitura assume o compromisso de gerir o projeto e tem um prazo de até dois anos para cumprir os critérios exigidos pelo programa.

Além disso, a etapa conta com o envolvimento de moradores e empresários locais, o que contribui para a implementação das medidas necessárias.

Ao final do processo, se for aprovada pelos júris nacional e internacional, a praia conquista o direito de hastear a Bandeira Azul.

O programa também exige a manutenção anual dos critérios para que o título seja mantido. Caso seja aprovada, a certificação pode fortalecer o turismo na região e colocar o destino ao lado de outras praias baianas que já possuem o selo de qualidade.

Praias na Bahia com Bandeira Azul

Na Bahia, as praias que mantêm o reconhecimento da Bandeira Azul são: a Praia do Paraíso, em Guarajuba, e a Praia da Espera, em Itacimirim, ambas próximas ao município de Camaçari.

Também possuem a certificação as praias da Ilha dos Frades: Praia da Viração e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bandeira Azul região metropolitana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Praia de Santo Antônio
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Praia de Santo Antônio
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Praia de Santo Antônio
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

Praia de Santo Antônio
Play

Da enfermagem à rodovia: a história da mulher que desafia estereótipos

x