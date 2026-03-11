Praia da Região Metropolitana de Salvador recebe reconhecimento internacional

Praia de Santo Antônio - Foto: Divulgação | Ascom PMMSJ

A Praia de Santo Antônio, localizada no litoral de Mata de São João, entrou para a fase piloto do Programa Bandeira Azul. O anúncio foi feito pela prefeitura do município na última segunda-feira, 9, após a praia se destacar nos critérios do programa internacional.

A região é conhecida pelas águas mornas e pelas trilhas nas dunas. Para conquistar o selo da Foundation for Environmental Education, o local precisa se adequar a critérios de qualidade ambiental, segurança, gestão e educação ambiental.

Segundo a prefeitura, o ingresso na fase piloto representa um passo importante no processo de adequação da praia para conquistar o selo internacional.

Em parceria com a Central de Tratamento de Efluentes Líquidos (CETREL), já foram realizadas 70 análises semanais da qualidade da água. As coletas contam com o apoio da Barraca Santo Antônio, enquanto as amostras são encaminhadas ao laboratório pelo Instituto Próspera.

Como funciona a fase piloto?

Após a inscrição e a inspeção técnica, a fase piloto funciona como um período probatório e de ajustes práticos na região. Nesse período, a prefeitura assume o compromisso de gerir o projeto e tem um prazo de até dois anos para cumprir os critérios exigidos pelo programa.

Além disso, a etapa conta com o envolvimento de moradores e empresários locais, o que contribui para a implementação das medidas necessárias.

Ao final do processo, se for aprovada pelos júris nacional e internacional, a praia conquista o direito de hastear a Bandeira Azul.

O programa também exige a manutenção anual dos critérios para que o título seja mantido. Caso seja aprovada, a certificação pode fortalecer o turismo na região e colocar o destino ao lado de outras praias baianas que já possuem o selo de qualidade.

Praias na Bahia com Bandeira Azul

Na Bahia, as praias que mantêm o reconhecimento da Bandeira Azul são: a Praia do Paraíso, em Guarajuba, e a Praia da Espera, em Itacimirim, ambas próximas ao município de Camaçari.

Também possuem a certificação as praias da Ilha dos Frades: Praia da Viração e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe.