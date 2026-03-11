BAHIA
Policial militar fica gravemente ferido após explosão de gás na Bahia
Imóvel onde o acidente aconteceu foi completamente destruído. Agente segue internado
Siga o A TARDE no Google
Um policial militar foi gravemente ferido após uma explosão de gás de cozinha nesta terça-feira, 10, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMBA), a explosão aconteceu por volta das 13h30, no imóvel onde o policial reside. Após o acidente, o local ficou completamente destruído.
Leia Também:
Agente socorrido
O policial sofreu várias queimaduras ao longo de todo corpo, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Paulo Afonso.
Após isso, ele foi transferido para o Hospital Regional de Juazeiro, onde segue internado.
Ainda não se tem informações sobre o que teria causado o vazamento de gás.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes