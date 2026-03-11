Menu
BAHIA

Policial militar fica gravemente ferido após explosão de gás na Bahia

Imóvel onde o acidente aconteceu foi completamente destruído. Agente segue internado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

11/03/2026 - 12:35 h

Explosão de gás destrói casa e deixa policial militar ferido
Explosão de gás destrói casa e deixa policial militar ferido

Um policial militar foi gravemente ferido após uma explosão de gás de cozinha nesta terça-feira, 10, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMBA), a explosão aconteceu por volta das 13h30, no imóvel onde o policial reside. Após o acidente, o local ficou completamente destruído.

Agente socorrido

O policial sofreu várias queimaduras ao longo de todo corpo, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Paulo Afonso.

Após isso, ele foi transferido para o Hospital Regional de Juazeiro, onde segue internado.

Ainda não se tem informações sobre o que teria causado o vazamento de gás.

x