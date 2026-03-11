Menu
BAHIA
CRIMES

Homem é preso por suspeita de estuprar diversas familiares na Bahia

Crimes aconteceram quando as vítimas eram adolescentes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/03/2026 - 9:20 h

Um homem de 39 anos foi preso na segunda-feira, 9, por abusar sexualmente de duas enteadas, uma amiga delas e outras duas familiares em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Os crimes aconteceram quando as vítimas eram adolescentes, segundo a Polícia Civil. A prisão aconteceu meses após o início do inquérito, iniciado em julho de 2025.

As denúncias foram feitas pelas duas enteadas do homem, atualmente com 18 e 20 anos.

De acordo com as jovens, os abusos aconteceram na infância, quando elas tinham 8 e 9 anos, logo após a mãe iniciar o relacionamento com o suspeito.

Durante as investigações, outras três mulheres foram identificadas como vítimas do mesmo homem.

Uma delas é amiga das primeiras vítimas. Ela afirmou ter tido o quarto invadido pelo padrasto das amigas durante a madrugada, quando tinha 15 anos.

As outras duas são familiares das primeiras vítimas e afirmaram ter sido assediadas também na adolescência.

A polícia disse que o suspeito se utilizava da posição de confiança para cometer os crimes e ameaçava as vítimas de morte para que não contassem sobre os abusos.

x