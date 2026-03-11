Homem é preso por suspeita de estuprar diversas familiares na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Crimes aconteceram quando as vítimas eram adolescentes - Foto: Polícia Civil | Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso na segunda-feira, 9, por abusar sexualmente de duas enteadas, uma amiga delas e outras duas familiares em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Os crimes aconteceram quando as vítimas eram adolescentes, segundo a Polícia Civil. A prisão aconteceu meses após o início do inquérito, iniciado em julho de 2025.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As denúncias foram feitas pelas duas enteadas do homem, atualmente com 18 e 20 anos.

De acordo com as jovens, os abusos aconteceram na infância, quando elas tinham 8 e 9 anos, logo após a mãe iniciar o relacionamento com o suspeito.

Durante as investigações, outras três mulheres foram identificadas como vítimas do mesmo homem.

Uma delas é amiga das primeiras vítimas. Ela afirmou ter tido o quarto invadido pelo padrasto das amigas durante a madrugada, quando tinha 15 anos.

As outras duas são familiares das primeiras vítimas e afirmaram ter sido assediadas também na adolescência.

A polícia disse que o suspeito se utilizava da posição de confiança para cometer os crimes e ameaçava as vítimas de morte para que não contassem sobre os abusos.