VITÓRIA DA CONQUISTA
Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia
Peça foi encontrada próxima ao local onde familiares rastrearam o celular da vítima
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Durante as buscas por uma mulher que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, o Corpo de Bombeiros Militar encontrou, nesta quarta-feira, 11, uma blusa com características semelhantes às roupas usadas pela vítima.
De acordo com a corporação, as equipes realizaram novas varreduras em um trecho de aproximadamente 14 quilômetros, que já havia sido percorrido anteriormente, e ampliaram as buscas por mais 7 quilômetros ao longo do percurso.
Durante a operação, os bombeiros localizaram a peça de roupa submersa em um trecho do Rio Verruga, nas proximidades do Orquidário Municipal Zilda Gusmão, no bairro Recreio.
O ponto onde a blusa foi encontrada fica próximo de uma área onde familiares haviam rastreado anteriormente o sinal do telefone celular da vítima, o que pode ajudar a direcionar as próximas etapas da operação.
Com a localização do objeto, os bombeiros passaram a concentrar os esforços das equipes de mergulho e das guarnições terrestres em uma área específica do rio, marcada pelo acúmulo de detritos e vegetação densa.
Leia Também:
Ao longo do dia, as equipes também percorreram trechos do leito e das margens do Rio Verruga, intensificando as buscas em áreas de vegetação próximas ao nível que foi atingido pela elevação do rio durante a enxurrada.
A operação mobiliza diferentes métodos de busca. Enquanto equipes em solo realizam varreduras físicas nas margens do rio, um cão farejador e seu condutor atuam em pontos considerados estratégicos. Paralelamente, drones e o helicóptero Fênix 01 sobrevoam todo o trajeto entre o local do desaparecimento e áreas adjacentes, ampliando o alcance das buscas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes