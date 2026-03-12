Menu
VITÓRIA DA CONQUISTA

Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Peça foi encontrada próxima ao local onde familiares rastrearam o celular da vítima

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/03/2026 - 6:38 h | Atualizada em 12/03/2026 - 8:56

Rosania está desaparecida desde a segunda-feira, 9
Rosania está desaparecida desde a segunda-feira, 9 -

Durante as buscas por uma mulher que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, o Corpo de Bombeiros Militar encontrou, nesta quarta-feira, 11, uma blusa com características semelhantes às roupas usadas pela vítima.

De acordo com a corporação, as equipes realizaram novas varreduras em um trecho de aproximadamente 14 quilômetros, que já havia sido percorrido anteriormente, e ampliaram as buscas por mais 7 quilômetros ao longo do percurso.

Durante a operação, os bombeiros localizaram a peça de roupa submersa em um trecho do Rio Verruga, nas proximidades do Orquidário Municipal Zilda Gusmão, no bairro Recreio.

O ponto onde a blusa foi encontrada fica próximo de uma área onde familiares haviam rastreado anteriormente o sinal do telefone celular da vítima, o que pode ajudar a direcionar as próximas etapas da operação.

Com a localização do objeto, os bombeiros passaram a concentrar os esforços das equipes de mergulho e das guarnições terrestres em uma área específica do rio, marcada pelo acúmulo de detritos e vegetação densa.

Ao longo do dia, as equipes também percorreram trechos do leito e das margens do Rio Verruga, intensificando as buscas em áreas de vegetação próximas ao nível que foi atingido pela elevação do rio durante a enxurrada.

A operação mobiliza diferentes métodos de busca. Enquanto equipes em solo realizam varreduras físicas nas margens do rio, um cão farejador e seu condutor atuam em pontos considerados estratégicos. Paralelamente, drones e o helicóptero Fênix 01 sobrevoam todo o trajeto entre o local do desaparecimento e áreas adjacentes, ampliando o alcance das buscas.

