BAHIA
BAHIA

Museu do Recôncavo de Candeias reabre após 25 anos

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participa de entrega

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 12:13 h
Museu Wanderlçey Pinho é reaberto em Candeias
Museu Wanderlçey Pinho é reaberto em Candeias -

O Museu do Recôncavo Wanderley Pinho reabre após um hiato de 25 anos, nesta segunda-feira, 8. O equipamento fica localizado no distrito de Caboto, em Candeias, município da Região Metropolitana de Salvador.

A reabertura do espaço, que contou com a revitalização tocada pelas secretarias de Cultura e Turismo, terá a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A previsão é de que o ato aconteça a partir das 15h.

Requalificação

Fincado no espaço do antigo Engenho Freguesia, o casarão, que pertenceu a José Wanderley de Araújo Pinho (1890-1967), filho do ex-governador Araújo Pinho, foi construído por volta de 1760, passando por uma restauração arquitetônica, além da instalação de ferramentas multimídia, sinalizações e vitrines.

O casarão conta com 55 cômodos, distribuídos em quatro andares, com dois pátios. Ainda com traços fortes da construção original, o museu possui pinturas, roupas, objetos e cerâmicas produzidas a partir do século XVII.

Bahia candeias museu

x