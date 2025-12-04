FLICATU 2025 agita interior da Bahia com debates, shows e cultura

FLICATU nasce como um projeto de política pública, unindo ações pedagógicas, artísticas e musicais para fortalecer a formação cidadã - Foto: Reprodução | Redes sociais

Catu recebe nesta quinta, 5, e sexta, 6, a 1ª Feira Literária Catuense – FLICATU 2025, um evento que movimenta a cidade com debates sobre educação antirracista, redes sociais, identidade cultural e o papel transformador da literatura.

Com o tema “Entre Likes e Livros”, a programação ocupa diversos espaços do município e conecta escolas, autores, pesquisadores e grupos culturais.

Mais do que uma feira, a FLICATU nasce como um projeto de política pública, unindo ações pedagógicas, artísticas e musicais para fortalecer a formação cidadã.

“Estamos promovendo uma feira que reforça nosso compromisso com uma educação transformadora, baseada na leitura, na diversidade e na valorização das identidades culturais do nosso povo”, afirma a secretária municipal de Educação e Cultura, Rosa Sales.



A estreia do evento também é celebrada como um marco cultural. “A FLICATU consolida um novo ciclo na cultura de Catu. É um evento que nasce grande, fortalecendo a arte, os autores locais e o diálogo entre diferentes linguagens”, destaca Keu Guerra, diretor de Cultura.

Para o prefeito Pequeno Sales, a iniciativa representa um investimento direto no futuro: “A Feira Literária Catuense é um marco histórico para o município. Estamos investindo em conhecimento, acesso e perspectivas que fazem Catu avançar no presente e no futuro”.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

05 DE DEZEMBRO

Tenda dos Autores Catuenses

8h30 – Filarmônica e Cortejo Cultural de Abertura

Filarmônica e Cortejo Cultural de Abertura 9h – Abertura oficial

Tema: O Papel da Literatura na Formação da Cidadania e da Diversidade Cultural

Mesa: Pequeno Sales; Rosa Sales; Rowenna Brito; Sandro Magalhães; Manoel Calazas; Amanda Cunha

Exposição Permanente – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Tema: Equidade, Educação Antirracista e Inovação Pedagógica

Expositores: Escolas Cônego Diamantino, Dom Justino, Gilberto Alves, Jecelino José Nogueira, Laura Batista, Maria Gabriela e Raimundo Mata

10h – Programação Cultural da Manhã: Autores Catuenses

14h – Programação Cultural da Tarde: Escolas Gilberto Alves, José de Araújo e Maria Gabriela

15h – Autores Catuenses

16h – Dança de Salão – Oficina da Casa da Cultura

Dança de Salão – Oficina da Casa da Cultura 17h – Encerramento

Centro Multicultural

10h30 – A nossa escola é antirracista — Bárbara Carine | Mediação: Emanoela Barbosa

14h – Entre Likes e Livros — Camilla Apresentação e Roberta Gurriti | Mediação: Phael Fernandes

Entre Likes e Livros — Camilla Apresentação e Roberta Gurriti | Mediação: Phael Fernandes 16h – Da Página à Tela — Pola Ribeiro, Daiane Silva e José Araripe Jr | Mediação: Thaic Carvalho

Palco Municipal

17h – Coral Municipal e Grupo de Escaletas

Culminância CAE na Rede: CAE na Música: Galego da Pisadinha e Luma Luz e CAE na Dança

20h – Banker 71

21h – Último de Nós

22h – Iracema Improta (part. Raissa Santos e Gabriel Del Rei)

Iracema Improta (part. Raissa Santos e Gabriel Del Rei) 00h – Encerramento

FLICKIDSCATU – Parque Municipal de Leitura

8h30 – Cortejo e Inauguração do Parque

10h – Programação Cultural: Escolas Carmélia Jardim de Souza, Manoel Gregório, Gilberto da Mata e Dr. Rômulo Galvão

10h30 – Contação de História – Jocemira Paim

11h – Oficina de Pintura – Emille Rabelo

14h – Oficina de Máscaras – José Araripe Jr

15h – Oficina de Desenho Corporal – Emille Rabelo

15h30 – Lançamento: Quinca no Mundo da Lua – Ricardo Ishmael

Lançamento: Quinca no Mundo da Lua – Ricardo Ishmael 16h – Encerramento

06 DE DEZEMBRO

Tenda dos Autores Catuenses

9h – Programação Cultural da Manhã: Escola Cônego Diamantino – Raízes do Empoderamento; Rosas Vermelhas; Dança de Salão

14h – Programação Cultural da Tarde: CEEP Pedro Ribeiro Pessoa – Grupo Meraki; Anyelle Gomes – Cordel; CETIC – Racismo Ambiental; CETIC – Domínio da Alvorada; CETIC – Corpo e Ritmo

15h – Autores Catuenses

Autores Catuenses 17h – Cortejo de Encerramento

Centro Multicultural

10h – Palavra como arma: escrevivências e o poder da linguagem — Carla Akotirene | Mediação: Kátia Alcântara

14h – Literatura e Sobrevivência: Quando a Palavra Vira Política do Corpo — Conceição Evaristo | Participação: Karla Patrícia e Henrique Cardoso

16h – Entre o Drama e a Piada — Matheus Buente | Mediação: Felipe Oliveira

Entre o Drama e a Piada — Matheus Buente | Mediação: Felipe Oliveira 17h – Cortejo de Encerramento

Palco Municipal

18h – Orquestra Juvenil Itinerante

22h – Filhos de Jorge

Filhos de Jorge 00h – Encerramento

FLICKIDSCATU – Parque Municipal de Leitura