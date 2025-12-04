LITERATURA
FLICATU 2025 agita interior da Bahia com debates, shows e cultura
Primeira edição da Feira Literária Catuense provoca a cidade ao discutir educação antirracista, redes sociais e o poder da palavra
Por Beatriz Santos
Catu recebe nesta quinta, 5, e sexta, 6, a 1ª Feira Literária Catuense – FLICATU 2025, um evento que movimenta a cidade com debates sobre educação antirracista, redes sociais, identidade cultural e o papel transformador da literatura.
Com o tema “Entre Likes e Livros”, a programação ocupa diversos espaços do município e conecta escolas, autores, pesquisadores e grupos culturais.
Mais do que uma feira, a FLICATU nasce como um projeto de política pública, unindo ações pedagógicas, artísticas e musicais para fortalecer a formação cidadã.
“Estamos promovendo uma feira que reforça nosso compromisso com uma educação transformadora, baseada na leitura, na diversidade e na valorização das identidades culturais do nosso povo”, afirma a secretária municipal de Educação e Cultura, Rosa Sales.
A estreia do evento também é celebrada como um marco cultural. “A FLICATU consolida um novo ciclo na cultura de Catu. É um evento que nasce grande, fortalecendo a arte, os autores locais e o diálogo entre diferentes linguagens”, destaca Keu Guerra, diretor de Cultura.
Para o prefeito Pequeno Sales, a iniciativa representa um investimento direto no futuro: “A Feira Literária Catuense é um marco histórico para o município. Estamos investindo em conhecimento, acesso e perspectivas que fazem Catu avançar no presente e no futuro”.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
05 DE DEZEMBRO
Tenda dos Autores Catuenses
- 8h30 – Filarmônica e Cortejo Cultural de Abertura
- 9h – Abertura oficial
- Tema: O Papel da Literatura na Formação da Cidadania e da Diversidade Cultural
- Mesa: Pequeno Sales; Rosa Sales; Rowenna Brito; Sandro Magalhães; Manoel Calazas; Amanda Cunha
- Exposição Permanente – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- Tema: Equidade, Educação Antirracista e Inovação Pedagógica
- Expositores: Escolas Cônego Diamantino, Dom Justino, Gilberto Alves, Jecelino José Nogueira, Laura Batista, Maria Gabriela e Raimundo Mata
- 10h – Programação Cultural da Manhã: Autores Catuenses
- 14h – Programação Cultural da Tarde: Escolas Gilberto Alves, José de Araújo e Maria Gabriela
- 15h – Autores Catuenses
- 16h – Dança de Salão – Oficina da Casa da Cultura
- 17h – Encerramento
Centro Multicultural
- 10h30 – A nossa escola é antirracista — Bárbara Carine | Mediação: Emanoela Barbosa
- 14h – Entre Likes e Livros — Camilla Apresentação e Roberta Gurriti | Mediação: Phael Fernandes
- 16h – Da Página à Tela — Pola Ribeiro, Daiane Silva e José Araripe Jr | Mediação: Thaic Carvalho
Palco Municipal
- 17h – Coral Municipal e Grupo de Escaletas
- Culminância CAE na Rede: CAE na Música: Galego da Pisadinha e Luma Luz e CAE na Dança
- 20h – Banker 71
- 21h – Último de Nós
- 22h – Iracema Improta (part. Raissa Santos e Gabriel Del Rei)
- 00h – Encerramento
FLICKIDSCATU – Parque Municipal de Leitura
- 8h30 – Cortejo e Inauguração do Parque
- 10h – Programação Cultural: Escolas Carmélia Jardim de Souza, Manoel Gregório, Gilberto da Mata e Dr. Rômulo Galvão
- 10h30 – Contação de História – Jocemira Paim
- 11h – Oficina de Pintura – Emille Rabelo
- 14h – Oficina de Máscaras – José Araripe Jr
- 15h – Oficina de Desenho Corporal – Emille Rabelo
- 15h30 – Lançamento: Quinca no Mundo da Lua – Ricardo Ishmael
- 16h – Encerramento
06 DE DEZEMBRO
Tenda dos Autores Catuenses
- 9h – Programação Cultural da Manhã: Escola Cônego Diamantino – Raízes do Empoderamento; Rosas Vermelhas; Dança de Salão
- 14h – Programação Cultural da Tarde: CEEP Pedro Ribeiro Pessoa – Grupo Meraki; Anyelle Gomes – Cordel; CETIC – Racismo Ambiental; CETIC – Domínio da Alvorada; CETIC – Corpo e Ritmo
- 15h – Autores Catuenses
- 17h – Cortejo de Encerramento
Centro Multicultural
- 10h – Palavra como arma: escrevivências e o poder da linguagem — Carla Akotirene | Mediação: Kátia Alcântara
- 14h – Literatura e Sobrevivência: Quando a Palavra Vira Política do Corpo — Conceição Evaristo | Participação: Karla Patrícia e Henrique Cardoso
- 16h – Entre o Drama e a Piada — Matheus Buente | Mediação: Felipe Oliveira
- 17h – Cortejo de Encerramento
Palco Municipal
- 18h – Orquestra Juvenil Itinerante
- 22h – Filhos de Jorge
- 00h – Encerramento
FLICKIDSCATU – Parque Municipal de Leitura
- 9h – Contação de História – Jocemira Paim
- 10h30 – Oficina de Pintura – Emille Rabelo
- 14h – Oficina de Desenho Corporal – Emille Rabelo e Samy
- 16h – Peça Alice Maria no País Nordestino – Casa da Cultura
- 17h – Cortejo de Encerramento
- 17h – Show Jeremias Junior
- 19h – Denis Blue
