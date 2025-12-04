Conheça a história da Festa de Santa Bárbara em Salvador

- Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Abrindo o calendário de festejos populares de Salvador, a Festa de Santa Bárbara é comemorada nesta quinta-feira, 4 de dezembro. Na ocasião, o Pelourinho é tomado pela cor vermelha, que representa a celebração.

A celebração teve pouca visibilidade durante muitos anos, mas tem ganhado cada vez mais espaço.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conheça a história

A tradição começou no século XVII, com o casal de portugueses católicos Francisco e Andressa Lago. Eles criaram do Morgado de Santa Bárbara, um conjunto de propriedades históricas no bairro do Comércio, onde os festejos começaram.

O local se tornou um importante ponto comercial na cidade, com aluguel de espaços para comerciantes e forte presença de africanos escravizados. Devoto da santa, o casal também construiu uma capela no local e, no dia 4 de dezembro, fazia homenagens.

Ao longo dos anos, a festa começou a ter infuência de religiões de matriz africana incorporados.

Incêndio

Em 1899, houve um incêndio em um hotel vizinho que atingiu a Capela de Santa Bárbara. A estrutura da edificação ficou danificada, no entanto, imagem da santa não foi comprometida.

Após o incidente, as homenagens a passaram a ser realizadas na área do mercado da santidade, no morgado, e na Igreja do Corpo Santo. Nos anos seguintes, o mercado foi destruído e os comerciantes foram transferidos para a Baixa dos Sapateiros, quando as missas passaram a ser realizadas nas igrejas do Centro Histórico.

Em 1980, a imagem de Santa Bárbara foi doada para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Na época os fieis exigiram que a imagem ficasse sempre exposta na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que ela fosse cuidada e restaurada pela irmandade, que também ficaria responsável por organizar anualmente a festa.

Influência de religiões de matriz africana

Como na maioria das festas populares de Salvador, A Festa de Santa Bárbara mistura elementos do catolicismo e das religiões de matriz africana. Diante da época de escravização, em que os africanos eram proibidos de cultuar os orixás, a santa foi associada a Iansã.

O catolicismo entende que Santa Bárbara foi degolada com uma espada pelo próprio pai por ter escolhido seguir a religião. Logo depois de matar a filha, o homem foi atingido por um raio.

No candomblé, Iansã é um orixá guerreira, que controla ventos e tempestades. A festa conta com comidas feitas de dendê, como acarajé e caruru.

Padroeira dos bombeiros

Com a mudança dos comerciantes para a Baixa dos Sapateiros, o quartel do Corpo de Bombeiros passou a fazer parte do trajeto da procissão e adotou a santa como padroeira, principalmente devido à associação com raios, trovões, tempestades e fogo.

Um dos pontos altos da procissão é quando a imagem da santa é levada à sede da corporração e os bombeiros fazem a tradicional chuva com o caminhão-pipa, que tem a água abençoada que molha os fieis.