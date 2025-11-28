Afoxé Filhos de Korin Efan abre comemorações de Santa Bárbara

Cortejo sai da sede do bloco e percorre as ruas do Pelourinho - Foto: Divulgação Korin Efan

O Afoxé Filhos de Korin Efan abre nesta segunda-feira, 1º de dezembro, a programação da Festa de Santa Bárbara, celebrando mais de quatro décadas de resistência e valorização da cultura afro-brasileira. Entre cortejos, música, dança e comidas típicas, o grupo convida o público a vivenciar uma experiência que une fé, memória afetiva e patrimônio imaterial da Bahia.

Mais de cinquenta pessoas estão envolvidas nos preparativos, que incluem a organização de apresentações culturais, distribuição de alimentos e recepção dos visitantes. No dia 1ª, a programaçao, que incluirá o lançamento da edição deste ano do projeto e apresentação do afoxé, será para a imprensa, autoridades e convidados.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já no dia 2, a sede da associação estará aberta ao público a partir das 14h, com a distribuição de mais de trezentas quentinhas de Caruru. A festa de Santa Bárbara marca o início do calendário dos festejos populares da Bahia. Durante todos os dias, mais de três mil acarás [acarajé] de Oyá serão oferecidos aos participantes.

Afoxé Filhos de Korin Efan tem mais de quatro décadas de história | Foto: Divulgação Korin Efan

No dia 3, véspera da festa, os visitantes poderão conhecer a Exposição do Altar de Santa Bárbara, que combina elementos culturais e religiosos com momentos gastronômicos, reforçando a tradição e a memória afetiva do evento.

O ponto alto acontece no dia 4 de dezembro, a partir do meio-dia, com o cortejo que sai da sede do grupo, no Santo Antônio Além do Carmo, próximo à Escadaria do Passo, e percorre as ruas do Pelourinho, com reverência aos atabaques, dança e saudação à Iansã. Baianas de acarajé, apresentações musicais e outros grupos artísticos completam a festa, tornando o evento uma grande celebração da identidade cultural afro-brasileira.

História e legado

O Afoxé Filhos de Korin Efan, cujo nome em iorubá significa Korin “cântico” e Efan “Terra de Ijexá”, foi fundado em 1979 pelo ogã Elemaxó, Erenilton Bispo dos Santos, ex-diretor e cantor do Afoxé Filhos de Gandhy. Mestre Erenilton era profundo conhecedor dos cânticos sagrados ketu, ijexá, jêje e angola, e criou o bloco para promover a participação das mulheres nas festas populares, algo pouco comum em outros grupos de afoxé da época.

Elisângela Silva assumiu o legado do pai, ogã Elemaxó, Erenilton Bispo dos Santos | Foto: Divulgação Korin Efan

Em 2012, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) concedeu a ele o título de Mestre Popular, em reconhecimento à sua importância para a tradição musical e religiosa afro-baiana. Após o falecimento de Elemaxó, em 2014, a presidência da associação passou para sua filha, a advogada Elisângela Silva, que mantém viva a missão de fortalecer a tradição e a memória cultural afro-brasileira.

Serviço: