Sua conta de luz poderá chegar mais barata em dezembro; entenda o motivo
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) trouxe um anúncio importante nesta sexta-feira, 28
Por Isabela Cardoso
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) trouxe um anúncio importante nesta sexta-feira, 28: a bandeira tarifária nas contas de luz do mês de dezembro de 2025 será a Amarela.
Esta é uma notícia que representa um alívio financeiro significativo. Nos seis meses anteriores, o consumidor enfrentou a cobrança da bandeira Vermelha (Patamar 1), que adicionava R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.
Com a mudança para a Amarela, o acréscimo cai drasticamente para R$ 1,88 a cada 100 kWh.
Período chuvoso traz redução no custo
A Aneel justifica a alteração para a bandeira Amarela pela entrada do período chuvoso na maior parte do país. Embora a previsão de chuvas para dezembro ainda esteja, em geral, abaixo da média histórica, ela é superior às precipitações registradas em novembro, o que melhora as condições de geração de energia no sistema hidrelétrico.
Apesar da condição um pouco mais favorável que permitiu a troca da bandeira Vermelha Patamar 1 para a Amarela, a Agência ressalta que o acionamento das usinas termoelétricas continua sendo essencial para garantir o atendimento à demanda nacional.
O histórico de cobrança em 2025
O ano de 2025 foi marcado por uma forte escassez hídrica, refletida em um longo período de bandeiras caras. Para contextualizar, o consumidor passou por quatro meses de bandeira Verde no início do ano (janeiro a abril).
A partir de maio, a situação se agravou, iniciando com a Amarela em maio, passando para a Vermelha Patamar 1 em junho, julho, outubro e novembro, e atingindo o nível mais crítico (Vermelha Patamar 2) em agosto e setembro.
Leia Também:
A bandeira Amarela de dezembro encerra um ciclo de custos elevados.
Entendendo o sistema de bandeiras
As bandeiras tarifárias, criadas em 2015, são um mecanismo que reflete o custo real da geração de energia no Brasil. Elas se traduzem no repasse desses gastos ao consumidor final:
- Bandeira Verde: Não há cobrança extra, indicando condições favoráveis.
- Bandeira Amarela: Adiciona R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira Vermelha (Patamar 1): Adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira Vermelha (Patamar 2): É o patamar mais caro, adicionando R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.
Apesar da boa notícia para dezembro, a continuidade do uso das termelétricas é um lembrete da importância de manter a consciência no consumo para evitar que a bandeira volte a subir nos próximos meses.
