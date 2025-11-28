Sua conta de luz poderá chegar mais barata em dezembro; entenda o motivo

A Aneel justifica a alteração para a bandeira Amarela pela entrada do período chuvoso na maior parte do país - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) trouxe um anúncio importante nesta sexta-feira, 28: a bandeira tarifária nas contas de luz do mês de dezembro de 2025 será a Amarela.

Esta é uma notícia que representa um alívio financeiro significativo. Nos seis meses anteriores, o consumidor enfrentou a cobrança da bandeira Vermelha (Patamar 1), que adicionava R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.

Com a mudança para a Amarela, o acréscimo cai drasticamente para R$ 1,88 a cada 100 kWh.

Período chuvoso traz redução no custo

A Aneel justifica a alteração para a bandeira Amarela pela entrada do período chuvoso na maior parte do país. Embora a previsão de chuvas para dezembro ainda esteja, em geral, abaixo da média histórica, ela é superior às precipitações registradas em novembro, o que melhora as condições de geração de energia no sistema hidrelétrico.

Apesar da condição um pouco mais favorável que permitiu a troca da bandeira Vermelha Patamar 1 para a Amarela, a Agência ressalta que o acionamento das usinas termoelétricas continua sendo essencial para garantir o atendimento à demanda nacional.

O histórico de cobrança em 2025

O ano de 2025 foi marcado por uma forte escassez hídrica, refletida em um longo período de bandeiras caras. Para contextualizar, o consumidor passou por quatro meses de bandeira Verde no início do ano (janeiro a abril).

A partir de maio, a situação se agravou, iniciando com a Amarela em maio, passando para a Vermelha Patamar 1 em junho, julho, outubro e novembro, e atingindo o nível mais crítico (Vermelha Patamar 2) em agosto e setembro.

A bandeira Amarela de dezembro encerra um ciclo de custos elevados.

Entendendo o sistema de bandeiras

As bandeiras tarifárias, criadas em 2015, são um mecanismo que reflete o custo real da geração de energia no Brasil. Elas se traduzem no repasse desses gastos ao consumidor final:

Bandeira Verde: Não há cobrança extra, indicando condições favoráveis.

Não há cobrança extra, indicando condições favoráveis. Bandeira Amarela: Adiciona R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

Adiciona R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Bandeira Vermelha (Patamar 1): Adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.

Adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Bandeira Vermelha (Patamar 2): É o patamar mais caro, adicionando R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

Apesar da boa notícia para dezembro, a continuidade do uso das termelétricas é um lembrete da importância de manter a consciência no consumo para evitar que a bandeira volte a subir nos próximos meses.