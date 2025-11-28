Menu
MENSAGEM À NAÇÃO

Em meio à crise, Lula fará pronunciamento em rede nacional

Presidente vai enaltecer a sanção da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/11/2025 - 18:36 h
Lula fará pronunciamento à nação no próximo domingo, 30.
Lula fará pronunciamento à nação no próximo domingo, 30. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou nesta sexta-feira, 28, um pronunciamento que será veiculado na rádio e televisão no próximo domingo, 30.

A mensagem à nação do petista vai enaltecer a sanção da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. No vídeo, Lula deve enaltecer a medida, que foi uma promessa de campanha do petista e sancionada em uma cerimônia no Palácio do Planalto na última quarta-feira, 26.

O objetivo do pronunciamento é enaltecer o cumprimento da promessa e usar a medida como um ativo para campanhas do PT em 2026.

Momento turbulento

O pronunciamento acontece num momento de turbulência na relação do governo com o Congresso Nacional. A aprovação do Projeto de Lei Antifacção na Câmara dos Deputados e da proposta de aposentadoria especial dos agentes de saúde no Senado contrariam o governo.

O clima ficou ainda mais azedo com o Legislativo após a derrubada dos vetos de Lula no PL da Devastação após sessão conjunta das duas Casas.

