Crise entre Lula e o Congresso se acirra. É lenha na fogueira de 2026

Presidente Lula (PT) no Congresso Nacional - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Em sessão conjunta da Câmara e Senado, o Congresso derrubou, ontem, 52 dos 63 vetos de Lula ao Licenciamento Ambiental Especial. Entre deputados, o placar foi de 295 contra o governo a 167, e nos senadores 52 a 15.

Enquanto alguns setores, como o agropecuário, soltam foguetes, outros, a exemplo dos ambientalistas, lamentaram, sob o argumento de que a legislação, do jeito que foi aprovada, pode provocar danos ambientais irreversíveis.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E o leitor Agnelo Miranda, do Imbuí, pergunta: estaria Lula perdendo mais força em um parlamento que já não controla? E a resposta é: sim. Três dias atrás, Hugo Motta (PP-PB), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (UB-AC), presidente do Senado, já não foram à solenidade de sanção da lei que isenta de IR quem ganha até R$ 5 mil.

Gota d’água – Hugo Motta já vinha convivendo entre alfinetadas desde que se elegeu e, esta semana, rompeu com o líder da bancada do PT, Lindberg Farias. E Alcolumbre queria emplacar o colega Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o STF, Lula indicou Jorge Messias.

Em síntese, é tudo efeito da era Bolsonaro, que era contra o toma lá, dá cá, não sabia jogar esse jogo que é normal da política e se abriu todo, fazendo as emendas parlamentares saltarem de R$ 5 milhões para R$ 50 milhões.

E foi aí que Alcolumbre entrou. Sentiu a fragilidade do governo e achou que podia emplacar Rodrigo Pacheco. Sabe-se lá no que vai dar. A direita está adorando. E Lula está meio acuado. É nesse clima que 2025 se fecha.

Lídice diz que nada tem a ver com o veto a Negromonte Jr.

Abordada, ontem, na inauguração da nova torre do Hospital Aristides Maltez sobre o veto da executiva nacional do PSB à entrada do deputado federal Mário Negromonte Jr., por ser potencial ameaça a ela, a deputada Lídice da Mata, presidente estadual do partido, chegou a se irritar.

– É fake news da imprensa. Não houve isso!

Segundo Lídice, o veto foi por outros motivos, que ela não explicou. Na reunião, ainda estavam Bebeto Galvão, vice-presidente estadual do partido, e também candidato a federal, o estadual Vítor Bonfim, que é do PV e candidato a federal, este aceito, e o também ex-deputado Domingos Leonelli.

Lídice é também amiga de João Campos, prefeito de Recife e presidente nacional do partido, sempre citado como uma das apostas do partido na disputa pela presidência da República.

Ismerim sofre acidente na BR

O advogado Ademir Ismerim, um dos grandes nomes do direito eleitoral na atualidade, sofreu um acidente na BR-324 ontem . Um ônibus bateu num guincho, que por sua vez atingiu o carro em que ele viajava.

Ao site Bahia na Política, de Feira de Santana, ele disse que, apesar do susto, está tudo bem. Ismerin é o advogado de defesa do vice-prefeito de Feira, Pablo Roberto (PSDB), em processo com audiência hoje.

A Bossa Nova revive em Juazeiro com Mauriçola

João Gilberto, que nos deixou em 2019, aos 88 anos, o criador da Bossa Nova, um ritmo que ele levou para o planeta, vai reviver neste fim de semana em Juazeiro, a terra dele e também de Ivete Sangalo, de quem era amigo. Começa, hoje, e vai até domingo, o 1º Festival da Bossa Nova, segundo o idealizador, Maurício Dias, o Mauriçola, também muito amigo.

O próprio Mauriçola abre o Festival, hoje (22h), mas o evento terá também Roberto Menescal, Daniel Jobim, Vanessa da Mata, Roberta Sá, Alexandre Leão, Theo Bial, Mônica Sangalo, Quinteto Sinfônico e Silas França, além de Loulu, filha de Gilberto.

– Será um momento especialíssimo, lembrar uma pessoa que a gente muito gosta fazendo uma coisa que a gente gosta muito – festeja Mauriçola.

REGISTROS

A lista do TRT

O TRT-5 já enviou para Lula a lista tríplice, eleita esta semana, da qual sairá o novo desembargador de lá. Os nomes: Christiane Gurgel, que recebeu 18 votos; Mirela Possídio, também 18; e Marcos Flávio Rhem, que teve 15. Agora, a eleição é de um voto só, o de Lula. Quem tiver mais prestígio com Rui Costa, Jaques Wagner e Jerônimo, leva.

Ahseb 60 anos

A Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (Ahseb), presidida deste ano até 2028 por Mauro Adan, celebrou, ontem, 60 anos com festa na Casa Salvatore (Cabula). O cenário é mais para otimista, apesar das queixas com a baixa tabela do SUS.

Na Flircontas

Rio de Contas, que se divide entre o sudoeste baiano e a Chapada Diamantina, realiza, neste final de semana, a 1ª edição do Festival Literário de Rio de Contas. Os convidados ilustres: Jean Wyllys, Ryane Leão e Olodum.

Bruno e Tainá

Bruno Monteiro, secretário estadual de Cultura, não preside o Conselho Estadual de Cultura, como dissemos ontem.

A presidente é Tainá Santos, e ele, presidente de honra.

*Colaborou Marcos Vinicius