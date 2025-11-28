Menu
CULTURA
ARTE E CULTURA

UFBA recebe feira com artesãos, artistas e tatuadores em dezembro

Evento traz 72 expositores, intervenções ao vivo e tatuadores para a Escola de Belas Artes entre 4 e 6 de dezembro

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/11/2025 - 14:20 h
Edição deste ano reúne venda de produtos autorais, trabalhos de diferentes áreas e ações criativas
Edição deste ano reúne venda de produtos autorais, trabalhos de diferentes áreas e ações criativas

A UFBA recebe mais uma edição do Vendo o Meu Peixe, feira dedicada a jovens artistas e artesãos que buscam divulgar seus trabalhos e fortalecer sua renda. O evento acontece na Escola de Belas Artes (EBA), de 4 a 6 de dezembro, das 10h às 18h, reunindo 72 expositores, tatuadores e múltiplas intervenções artísticas.

A iniciativa se consolida como um espaço colaborativo e acessível, ideal para promover trocas, fortalecer redes de criação e aproximar o público da produção artística universitária.

A edição deste ano reúne venda de produtos autorais, trabalhos de diferentes áreas, ações criativas e um ambiente plural que incentiva o surgimento e a visibilidade de novos talentos.

Além dos expositores, o evento conta com tatuadores selecionados e uma programação de intervenções ao vivo que ampliam a experiência do público e reforçam o caráter artístico da feira.

Tatuadores selecionados

Camila Zanella Magguets, Danillo Ribeiro Camillo de Oliveira, Esdras Oliveira de Souza Rocha, Felipe Borges, Gabriella Brito de Moura Andrade, João Pedro Vila Verde, Leticia Andrade Mollicone, Mariana Luz Coelho Vieira, Mariana Ramalho Cacique.

Expositores confirmados

Acaju, adiel, Adorno, Agda Santos, Aimée, Aiyra Lobão, Amey Ateliê, Amorar, Anatriz, AnaVi, Anizz, Arte Daquele Jeitão, as super exaustas, Ateliê Pitangus, Atelierpera, Bebsz, BlueMoon Studio, Breno Scodield, Bruna Tupiniquim, cabelereiro, Calçada Aberta, CAMS E CORREA, Carolina Topázio, Cerâmicas da Bruxa, Chakal, Clara Lima, cypheredz, Daniel P. Barbosa, dmtri, Dulials, Edleia, Entre Fios e Chama, etecetera, Evelyn Bellas, Fochi, Gabriela Cardoso e Lucas Machado, Galpão Tres, George Santos, Glo, IARA LUZÁ, Jel, JUPITER91. LAB, Kalil Seixas, Kel, Leti Mollicone, Letycia Mendes, Liuliu e Bita, Lua, Lucas Coelho, Lucas Guzzi, Lucimélia Romão, Lulu Linho, Lupa Farias, Maria, Matula Edições, Mavi Martins e Jenifer Sampaio, MAZZUS, Micaele Rocha, milly, Mônica Freitas, Nathalia Félix, Orig. arte em papel, Palodrak, Rafael Santos Silva, Sascoisa e Weri, Samantha Renovata, Sara, Saturnia, SSAlve Ateliê, Sutura Coletiva, Ternura entre linhas, Thayná Gonçalves, Thiago Santiago, Tiel, Wúrà Acessórios.

Intervenções artísticas ao vivo

Caramelo 4, Clara Colorida e Anabia, Gaspar, Lg Belon e TrapShit, Lia Mai, Pérolas de Pérola, POCA AS CAIXA.

Serviços

➡️ Feira Vendo Meu Peixe

▪️Local: Escola de Belas Artes da UFBA (EBA)

▪️Data: 4 a 6 de dezembro

▪️Horário: 10h às 18h

▪️Contato e parcerias: @feiravendomeupeixe no Instagram

Cultura UFBA

