HOME > CULTURA
LITERATURA

Memórias de Raymundo Rocha Filho ganham novo livro em Salvador

Biografia reúne discursos históricos entre 1953 e 1975 e expõe a trajetória íntima, intelectual e afetiva do médico baiano sob o olhar do filho

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/11/2025 - 15:10 h | Atualizada em 28/11/2025 - 15:24
Escrito pelo filho do Mestre Raymundo, Antônio Sérgio de Carvalho Rocha, o livro constrói uma leitura sensível
Escrito pelo filho do Mestre Raymundo, Antônio Sérgio de Carvalho Rocha, o livro constrói uma leitura sensível -

O legado intelectual e humano do médico e professor Raymundo Rocha Filho chega ao público nesta quinta-feira, 28, com o lançamento de 'Entre Muros e Horizontes', às 17h, na Livraria Escariz do Shopping Barra.

A obra resgata discursos proferidos entre 1953 e 1975, período marcado por profundas transformações políticas, sociais e culturais no Brasil e na Bahia.

Escrito pelo filho do Mestre Raymundo, Antônio Sérgio de Carvalho Rocha, o livro constrói uma leitura sensível e contundente sobre as décadas que moldaram o pensamento do psiquiatra, apresentando textos que atravessam gerações e revelam como sua prática e sua ética dialogavam com o país em mudança.

Economista e pós-graduado em Administração de Empresas, com Mestrado em Comprometimento Organizacional, Antônio Sérgio reúne na obra não apenas o registro histórico, mas também a formação de sua própria identidade.

Com uma carreira de mais de três décadas como executivo da área financeira e passagens pela publicidade, tecnologia e turismo, ele carrega uma trajetória pessoal marcada pela inquietude intelectual.

Livro fala sobre legado intelectual e humano do médico e professor Raymundo Rocha Filho
Livro fala sobre legado intelectual e humano do médico e professor Raymundo Rocha Filho | Foto: Divulgação

