"Não tira o brilho", diz homem furtado durante festa de Santa Bárbara

A tradicional festa de Santa Bárbara reúne milhares de pessoas nesta quarta-feira, 4, no Centro Histórico de Salvador, em uma celebração de fé e devoção à orixá Iansã. Contudo, em eventos com grandes aglomerações, é essencial redobrar a atenção aos riscos das ruas. Um exemplo disso foi o caso de Wilson Dias, que por pouco não teve o celular furtado durante a festividade.



Presente há 30 anos no evento religioso, Wilson foi vítima de um furto durante o evento. Ele contou sobre o ocorrido à reportagem do Portal MASSA!, que acompanha a festa nesta manhã.

"Estava no meio de todo mundo, ele [ladrão] puxou meu celular e desceu correndo", inicia.

Apesar do susto, o rapaz pegou seu celular de volta com ajuda de outros populares. "Eu saí atrás dele e consegui recuperar o aparelho. Agradeço as pessoas que também estavam ao lado, que colaboraram", elogia.

Ainda de acordo com o religioso, a situação em nada pode estragar sua estadia no evento. "Sabemos que tem pessoas dessa índole em qualquer festa, mas aqui é maravilhoso. São mais de 30 anos que me faço presente, então não é isso que vai tirar o brilho da festa", garante.