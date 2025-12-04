Exposição World Press retorna a Salvador com fotos que marcam o mundo

Mostra internacional World Press Photo 2025 reúne 144 fotografias - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador apresenta, a partir do dia 9 de dezembro, a exposição internacional World Press Photo 2025, que retorna à capital baiana após um hiato de oito anos.

A mostra reúne 144 fotografias, incluindo os 42 projetos vencedores da 68ª edição do concurso anual da World Press Photo Foundation. A visitação é gratuita até 1º de fevereiro de 2026, de terça a domingo, das 9h às 17h30.

A edição já atraiu quase 22 mil visitantes no Brasil e chega a Salvador depois de passar por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Curitiba. Todas as imagens possuem recurso de audiodescrição.



Temas que dominam o debate global

A seleção reúne registros potentes de fotógrafos de 31 países, abordando temas urgentes: conflitos armados, crise climática, gênero, juventude, migração e política.

Entre os destaques estão imagens de protestos no Quênia, Myanmar, Haiti, El Salvador e Geórgia; retratos inesperados de figuras políticas nos EUA e Alemanha; e narrativas sensíveis sobre jovens ao redor do mundo — como um homem trans de 21 anos nos Países Baixos, uma criança traumatizada pela guerra na Ucrânia e um menino palestino amputado após bombardeios em Gaza, escolhido como Foto do Ano de 2025.

A crise climática aparece em registros feitos no Brasil e nas Filipinas, enquanto histórias da comunidade LGBTQIAPN+ em Lagos, Nigéria, expõem o impacto da criminalização das expressões de orgulho.

Outro destaque é o atleta ugandense Tamale Safale, primeiro competidor com deficiência a disputar provas ao lado de atletas não deficientes em seu país.

Brasil em Foco

Três brasileiros estão entre os premiados da América do Sul. Anselmo Cunha venceu na categoria Individual com “Aeronave em Pista Inundada”, registrada durante a enchente histórica no Rio Grande do Sul em 2024.

Amanda Perobelli foi vencedora na categoria Reportagem com a série “As Piores Enchentes do Brasil”, fotografada em Canoas (RS). Já André Coelho venceu na categoria Individual com “Torcida do Botafogo: Orgulho e Glória”, que mostra a celebração após a conquista inédita da Copa Libertadores da CONMEBOL em 2024.

O Brasil também aparece em trabalhos premiados de fotógrafos estrangeiros: o peruano Musuk Nolte, vencedor na categoria Reportagem, registrou a seca no Rio Amazonas; e o francês Jerome Brouillet, premiado na categoria Individual da região Ásia-Pacífico e Oceania, fotografou Gabriel Medina durante os Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro Lalo de Almeida, premiado em 2024, presidiu o júri da América do Sul e integrou o júri global.

“Trazer a World Press Photo de volta a Salvador reafirma nosso papel”

A exposição volta à CAIXA Cultural após sua última visita em 2016. Para Flávia Moretti, representante da World Press Photo no Brasil, o retorno reafirma a relevância da cidade no circuito nacional:

“Trazer a World Press Photo de volta a Salvador reafirma o papel de destaque da cidade no circuito brasileiro da fotografia documental. A exposição dialoga com questões essenciais do nosso tempo, e retornar à CAIXA Cultural reforça o compromisso de ampliar o acesso a conteúdos que informam, provocam e ajudam a compreender o mundo em que vivemos”.

Visita mediada e oficina

A abertura para convidados ocorre no dia 9 de dezembro, às 19h, com visita mediada pela jornalista e gerente de conteúdo da mostra no Brasil, Joana Klaus, que comentará os destaques entre os 42 projetos premiados. A atividade contará com tradução em Libras.

Em 17 de janeiro (sábado), a fotógrafa Maria Abranches, vencedora na categoria Reportagem (Europa), ministra a oficina gratuita “Fotografia, Memória e Pertencimento: narrativas visuais sobre imigração”.

A atividade acontece das 14h às 16h, voltada especialmente para fotógrafos, antropólogos, comunicadores e educadores. As inscrições serão feitas via formulário online.

Concurso Mundial

A World Press Photo celebra 70 anos em 2025. A edição deste ano aumentou o número de projetos premiados de 33 para 42, selecionados a partir de 59.320 inscrições enviadas por 3.778 fotógrafos de 141 países.

A exposição percorre mais de 60 cidades, incluindo Amsterdã, Londres e Cidade do México. No Brasil, tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.