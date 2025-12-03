Festival Afrofuturismo traz programação gratuita a Salvador; confira

Festival Afrofuturismo chega à sua 7ª edição nos dias 5 e 6 de dezembro em Salvador - Foto: Divulgação

O Festival Afrofuturismo chega à sua 7ª edição nos dias 5 e 6 de dezembro prometendo transformar o Centro Histórico de Salvador em um laboratório de futuros possíveis.

Com programação gratuita e inscrições via Sympla, o evento celebra os ‘Ancestrais do Futuro’ ao reunir mais de duas dezenas de personalidades da arte, ciência, moda, tecnologia e empreendedorismo afrocentrado.

Iniciativa da Vale do Dendê, com patrocínio da Prefeitura de Salvador e apoio institucional do SEBRAE e do Hospital Albert Einstein, o festival retorna em formato pocket, mas mantendo o título de maior conferência de futurismo, inovação e diversidade da América Latina.

O futuro negro como guia da edição

O tema deste ano é inspirado na homenageada Grazi Mendes, referência em liderança e diversidade, reconhecida internacionalmente pela Most Influential People of African Descent (MIPAD). Autora de 'Ancestrais do Futuro - Qual a Mudança que seu Movimento Alcança?' (2024), ela comanda o painel principal no dia 5, às 14h, na Casa Vale do Dendê.

Ao lado da pesquisadora, o festival reúne nomes como as estilistas Mônica Anjos e Isa Silva, a gestora Fau Ferreira, as empreendedoras Monique Evelle, Najara Black e Danielle Pires, o jornalista e viajante recordista Robson de Jesus, influenciadores, jornalistas e pesquisadores que integram diferentes trilhas temáticas.

A programação se espalha pela Casa Vale do Dendê e pelos Largos Tereza Batista, Quincas Berro D'água e Pedro Arcanjo, conectando territórios e reflexões sobre o “tempo espiralar”, a “imaginação radical negra” e o “design ancestral”.

Os participantes poderão escolher trilhas sobre ancestralidade, moda, tecnologia, arte, empreendedorismo, sustentabilidade, mídias e finanças.

Segundo o idealizador do festival, Paulo Rogério Nunes, celebra a oportunidade de continuar com o festival. “É uma alegria muito grande realizar pela sétima vez o Festival Afrofuturismo no Centro Histórico de Salvador. Esse ano é uma edição diferente - um formato pocket e gratuito, possibilitando que pessoas de todos os cantos da cidade e do Brasil possam acessar de maneira gratuita o conteúdo do Festival", disse.

"E com isso esperamos que o Festival alcance ainda mais pessoas e repercuta os temas tão relevantes que vem sendo discutido desde o início do Festival, quando éramos uma ocupação em espaços públicos. É um formato que estamos testando para que possa, de fato, funcionar de uma forma assertiva, levando conteúdo, informação sobre futurismo, tecnologia, inovação e criatividade para o público geral”, completou.

Feiras, startups e economia criativa em destaque

Durante os dois dias, a Feira de Empreendedorismo ocupa a Praça Pedro Arcanjo com moda, artesanato, bijuterias e produtos da economia criativa. O espaço estimula a troca entre pequenos empreendedores e oferece oficinas e demonstrações.

No Largo Tereza Batista, a Exposição de Startups reúne soluções inovadoras em Libras, audiovisual, gestão hídrica e tecnologia social, fortalecendo o networking entre empreendedores, investidores e pesquisadores.

Desde 2017, o festival reúne pensadores, artistas e cientistas para discutir como estéticas e tecnologias negras moldam futuros possíveis. A edição de 2024 reuniu 90 palestrantes nacionais, sete internacionais e público superior a dez mil pessoas.

Programação completa do Festival Afrofuturismo

Sexta-feira (5/12)

10h30 — Largo Quincas Berro D’água

Abertura oficial

Feira de Empreendedores da Jornada de Formação dos Empreendedores da Economia Real do Cabula

11h20 — Largo Quincas Berro D’água

Talk com o estilista Cleidson Marques

Tema: Moda afrocentrada e trajetória até Paris

14h — Casa Vale do Dendê / Praça Tereza Batista

Painel principal com Grazi Mendes

Cinara Santos, Nina Silva e Fau Ferreira — “Futuro Negro: Investimento, Tecnologia e Novas Narrativas”

15h30 — Centro Histórico

Painel “Moda: Ancestralidade e Futuro”

Com Mônica Anjos, Isa Silva e Meire Oliveira

15h45 — Centro Histórico

Talk “Empreendedor sem fronteiras”

Com Robson de Jesus, Najara Black e Maihana Cazuquel

Sábado (6/12)

10h — Largo Tereza Batista / Casa Vale do Dendê

Danielle Pires e Diosmar Filho — “Sustentabilidade e Descolonização do Debate Ambiental”

Zamba e Felipe Aragão — “Como a Inteligência Artificial Está Transformando o Negócio de Arte?”

10h30–11h20 — Centro Histórico

Ricardo Silva — Empreendedorismo negro nos games

Jefferson Pereira — Saúde física e psíquica no ambiente de trabalho

14h — Largo Tereza Batista / Casa Vale do Dendê

Lucas Fernando, Igor Miranda e Mel Campos — “IA e Impacto Social na Prática”

Everton Machado e Nai Oliveira — “Empreendedorismo, Inovação e Saberes Ancestrais”

15h15 — Largo Tereza Batista

Painel “Como Reescrevermos a Prosperidade a partir da Realidade Negra”

Com Monique Evelle

Encerramento — após 15h15

Painel “Panafricanismo, Mídia e Negócios”

Com Saulo Montrond e Marcos Jamir

Mediação de Midiã Noelle