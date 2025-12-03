CULTURA NEGRA
Festival Afrofuturismo traz programação gratuita a Salvador; confira
Maior conferência de futurismo e diversidade da América Latina traz debates, moda, tecnologia e polêmica sobre os rumos do futuro negro
Por Beatriz Santos
O Festival Afrofuturismo chega à sua 7ª edição nos dias 5 e 6 de dezembro prometendo transformar o Centro Histórico de Salvador em um laboratório de futuros possíveis.
Com programação gratuita e inscrições via Sympla, o evento celebra os ‘Ancestrais do Futuro’ ao reunir mais de duas dezenas de personalidades da arte, ciência, moda, tecnologia e empreendedorismo afrocentrado.
Iniciativa da Vale do Dendê, com patrocínio da Prefeitura de Salvador e apoio institucional do SEBRAE e do Hospital Albert Einstein, o festival retorna em formato pocket, mas mantendo o título de maior conferência de futurismo, inovação e diversidade da América Latina.
O futuro negro como guia da edição
O tema deste ano é inspirado na homenageada Grazi Mendes, referência em liderança e diversidade, reconhecida internacionalmente pela Most Influential People of African Descent (MIPAD). Autora de 'Ancestrais do Futuro - Qual a Mudança que seu Movimento Alcança?' (2024), ela comanda o painel principal no dia 5, às 14h, na Casa Vale do Dendê.
Ao lado da pesquisadora, o festival reúne nomes como as estilistas Mônica Anjos e Isa Silva, a gestora Fau Ferreira, as empreendedoras Monique Evelle, Najara Black e Danielle Pires, o jornalista e viajante recordista Robson de Jesus, influenciadores, jornalistas e pesquisadores que integram diferentes trilhas temáticas.
A programação se espalha pela Casa Vale do Dendê e pelos Largos Tereza Batista, Quincas Berro D'água e Pedro Arcanjo, conectando territórios e reflexões sobre o “tempo espiralar”, a “imaginação radical negra” e o “design ancestral”.
Os participantes poderão escolher trilhas sobre ancestralidade, moda, tecnologia, arte, empreendedorismo, sustentabilidade, mídias e finanças.
Segundo o idealizador do festival, Paulo Rogério Nunes, celebra a oportunidade de continuar com o festival. “É uma alegria muito grande realizar pela sétima vez o Festival Afrofuturismo no Centro Histórico de Salvador. Esse ano é uma edição diferente - um formato pocket e gratuito, possibilitando que pessoas de todos os cantos da cidade e do Brasil possam acessar de maneira gratuita o conteúdo do Festival", disse.
"E com isso esperamos que o Festival alcance ainda mais pessoas e repercuta os temas tão relevantes que vem sendo discutido desde o início do Festival, quando éramos uma ocupação em espaços públicos. É um formato que estamos testando para que possa, de fato, funcionar de uma forma assertiva, levando conteúdo, informação sobre futurismo, tecnologia, inovação e criatividade para o público geral”, completou.
Feiras, startups e economia criativa em destaque
Durante os dois dias, a Feira de Empreendedorismo ocupa a Praça Pedro Arcanjo com moda, artesanato, bijuterias e produtos da economia criativa. O espaço estimula a troca entre pequenos empreendedores e oferece oficinas e demonstrações.
No Largo Tereza Batista, a Exposição de Startups reúne soluções inovadoras em Libras, audiovisual, gestão hídrica e tecnologia social, fortalecendo o networking entre empreendedores, investidores e pesquisadores.
Desde 2017, o festival reúne pensadores, artistas e cientistas para discutir como estéticas e tecnologias negras moldam futuros possíveis. A edição de 2024 reuniu 90 palestrantes nacionais, sete internacionais e público superior a dez mil pessoas.
Programação completa do Festival Afrofuturismo
Sexta-feira (5/12)
10h30 — Largo Quincas Berro D’água
- Abertura oficial
- Feira de Empreendedores da Jornada de Formação dos Empreendedores da Economia Real do Cabula
11h20 — Largo Quincas Berro D’água
- Talk com o estilista Cleidson Marques
- Tema: Moda afrocentrada e trajetória até Paris
14h — Casa Vale do Dendê / Praça Tereza Batista
- Painel principal com Grazi Mendes
- Cinara Santos, Nina Silva e Fau Ferreira — “Futuro Negro: Investimento, Tecnologia e Novas Narrativas”
15h30 — Centro Histórico
- Painel “Moda: Ancestralidade e Futuro”
- Com Mônica Anjos, Isa Silva e Meire Oliveira
15h45 — Centro Histórico
- Talk “Empreendedor sem fronteiras”
- Com Robson de Jesus, Najara Black e Maihana Cazuquel
Sábado (6/12)
10h — Largo Tereza Batista / Casa Vale do Dendê
- Danielle Pires e Diosmar Filho — “Sustentabilidade e Descolonização do Debate Ambiental”
- Zamba e Felipe Aragão — “Como a Inteligência Artificial Está Transformando o Negócio de Arte?”
10h30–11h20 — Centro Histórico
- Ricardo Silva — Empreendedorismo negro nos games
- Jefferson Pereira — Saúde física e psíquica no ambiente de trabalho
14h — Largo Tereza Batista / Casa Vale do Dendê
- Lucas Fernando, Igor Miranda e Mel Campos — “IA e Impacto Social na Prática”
- Everton Machado e Nai Oliveira — “Empreendedorismo, Inovação e Saberes Ancestrais”
15h15 — Largo Tereza Batista
- Painel “Como Reescrevermos a Prosperidade a partir da Realidade Negra”
- Com Monique Evelle
Encerramento — após 15h15
- Painel “Panafricanismo, Mídia e Negócios”
- Com Saulo Montrond e Marcos Jamir
- Mediação de Midiã Noelle
Serviços
➡️ Festival Afrofuturismo Ano VII – ‘Ancestrais do Futuro’
▪️Quando: 5 e 6 de dezembro de 2025
▪️Horário: a partir das 10h
▪️Onde: Centro Histórico de Salvador (BA)
▪️Ingressos: via Sympla (gratuitos)
