Quadrinista baiana lança prévia de nova HQ na CCXP em São Paulo

Quadrinista baiana apresenta ao público o projeto que transforma o termo “encrespar” em um movimento de identidade - Foto: Divulgação

A estreia da nova HQ de Isabella Ismile, Encrespou, acontecerá primeiro na CCXP, em São Paulo, onde a obra terá pré-lançamento entre os dias 4 e 7 de dezembro.

A quadrinista e escritora baiana apresenta ao público o projeto que transforma o termo “encrespar” em um movimento de identidade, enquanto o lançamento oficial está previsto para janeiro de 2026, em Salvador, ainda com data e local a confirmar.

No livro, a autora ressignifica o termo ‘encrespar’ por meio da trajetória de Maflô, uma jovem negra que cresceu aprendendo a negar as origens dos seus cabelos.

A personagem inicia uma mudança de pensamento ao conhecer a história do seu povo e percorre esse caminho ressaltando o protagonismo de diversos movimentos sociais e personalidades negras do Brasil e do mundo.



O prefácio da obra é assinado pela professora e escritora Bárbara Carine, autora de títulos como Como ser um educador antirracista, vencedor do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Educação. E

la destaca que o livro é um primor e ajudará educadoras e educadores a contemplar a Lei 10.639/2003, que prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira em toda a educação básica.

Bárbara Carine ainda afirma que Encrespou evidencia que o cabelo do povo negro tem história e elogia a forma como o tema é tratado por Isabella: “O livro reconstrói a nossa história a partir de um extenso protagonismo de diversas personalidades negras do Brasil e do mundo, trazendo pioneirismo e inventividade para os nossos ancestrais. Essa dialética da obra é maravilhosa.”

Isabella Ismile, com sua escrita criativa, aborda de maneira leve e didática assuntos sensíveis relacionados aos povos escravizados, ao mesmo tempo em que aponta caminhos pedagógicos para repensar identidade, autoestima e orgulho negro.

Financiamento coletivo

Para viabilizar a impressão, distribuição e circulação da HQ, Isabella realiza uma campanha de financiamento coletivo pela plataforma Catarse.

Na ação, apoiadores recebem o livro em condições especiais e mimos exclusivos. Segundo a escritora, “O objetivo é que essas pessoas entrem 2026 acessando uma obra que contribua para o letramento racial”.

Encrespou vai às escolas

A HQ também se desdobra como movimento educativo: quatro escolas públicas da Bahia já estão previstas para receber o projeto no início do semestre de 2026, além de oito escolas públicas na região norte fluminense (RJ).

A intenção da autora é ampliar o alcance para eventos literários, artísticos e instituições de ensino públicas e particulares em todo o país.

Sobre a obra

Encrespou é roteirizado por Isabella Ismile, com coordenação artística e storyboard de Diane Lizst e diagramação do designer Pedro Arcelino. O trio trabalhou por mais de um ano para criar um material de impacto social, artístico e educativo, cuidando dos mínimos detalhes para transformar o livro em mais que uma HQ, um movimento.

A obra foi contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e recebeu apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.